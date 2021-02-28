安平凶殺案嫌犯交保檢抗告 二審發回地院終於押了

台南市安平區本月16日發生凶殺案，王姓男子遭砍殺追撞不治，檢方聲押最後到案徐嫌，台南地院26日裁定10萬元交保，限制住居，檢方不服抗告，經台南高分院裁定撤銷發回，台南地院晚間認徐確實有事實足認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非經羈押與禁止接見通信，難以順利進行偵查，裁押禁見。

台南地院指出，徐經訊問否認有殺人犯意，法官審酌他駕駛黑色轎車，載同共犯與另紅色轎車，自台南市某處出發至第一現場即安平區育平路某停車場，找尋王姓被害人，遇到王後，共犯下車毆打被害人，且徐明知被害人與共犯有糾紛；案發後，徐與共犯分乘二部車，護送同行傷者至同一間醫院就醫，又與共犯一同躲藏，足認本案出於事先謀議，互有犯意聯絡及行為分擔。

台南地院表示，徐雖主動投案，且今日經通知更審後立即到案。但他案發後否認犯嫌，且躲藏行為，事發後多日，才與共犯分別投案，已有畏罪事實，如經檢察官偵辦後發現徐殺人事實逐漸明確，逃亡的可能性將隨證據越趨明朗而大增。

然而，徐與共犯間事前如何謀議？如何分工？在育平路某停車場即第一現場與被害人發生衝突時，在場共犯如何下手？所持凶器為何？在被害人遭殺害過程中，如何分工？如何聯繫等情，徐與另6嫌供述仍有歧異。另牽涉數個幫派所衍生的案件，是否與徐所涉案件互相有所牽，也未查明。