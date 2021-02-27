【即時短評】法官公信力低落　司法院沒責任嗎？

曾經被蔡政府視為重要改革之一的司法，最新的民調卻顯示，台灣民眾對法官的信任度，不但遠遠落後於檢察官與警察，更跌到只剩2成6，可說是蔡政府最令支持者失望的改革；民調公布的同一天，司法院公布早在基層引起非議的司法院組織法修正草案，在第一線法官工作士氣低落之際，司法院則忙著擴編，在現有九個廳處外，還想增設新聞及法治宣導處。

司法行政高層或許認為，大撒人民納稅錢宣傳，就可挽救司法信譽，但此舉正恰好證明司法院與人民、與基層法官的距離有多遠。

最近作民調，一大群法官與商人翁茂鍾間的飲宴往來過往，當然免不了影響人民對司法的觀感，但司法院只把此一事件視為是「距今十餘年前的司法風紀倫理案件」，卻不願正視該事件暴露出司法實務界中的多少「潛規則」，無論是最高法院分案的眉眉角角，或是仍不時傳出為特定人量身打造的奇特見解，這些都不是自欺欺人式地祭出時效已過的陳年往事就可輕輕帶過，甚至可能是前不久仍發生的現在式。

光是看司法院過去兩年處理最高法院分案霸凌事件、前公懲會委員長石木欽被控違反司法官倫理事件，從收到法官陳情或檢方移送後的處理手法及態度，就看不出司法院改革的決心與能力，兩案調查結果都是搞得基層不滿、外界質疑聲浪更大，難道要說都是過去的錯？

至於司法院砸大錢宣傳的國民法官，從政策決定到立法過程，更展露司法行政高層不擅對外溝通的特質，不但得勞動蔡總統及執政黨立委出馬為法案辯護，通過後才說需要砸大錢教育民眾；但與主張陪審團團體的裂痕已深，更不用說國民法官法本不是解決司法問題的萬靈丹，可預計的未來，只要有爭議判決出現，不同主張者都將指著司法院批評改革方向錯誤。

不管是識人不明、不解實務界運作或是溝通能力不良，司法院去年增設發言人室，動用院長權限禮聘國內知名律師事務所的律師出任發言人，但至今未見其發揮擔任司法或司法院長化妝師功效；如今司法院又以整合現有資源、積極推廣法治教育及政策溝通、加強司法與社會多元對話等為由，將現有公共關係處與司法行政廳等廳處就可處理的業務，動用修法新增新聞及法治宣導處，難怪連基層法官都想問：司法院的司改只是花錢宣傳跟擴編？當年多少改革派法官努力爭取的司法預算獨立，不是要讓司法院這樣濫用的。

中正大學的民調結果，對許多認真的法官並不盡公平，但司法院除檢討他人之外，過去這幾年司法院的表現，從用人到對內、對外溝通失靈，難道不也是造成司法公信力低落的關鍵原因？