縣議員之子和友人經營賣淫集團落網 法院裁定都交保

彰化檢警破獲透過社群網站營業的賣淫集團，其中一名負責人竟是葉姓縣議員的兒子，檢方昨晚訊後聲押他和另外兩名黃姓主嫌，彰化地方法院今天以涉犯人口販賣防制法等罪嫌，裁定葉男和黃男各100萬元交保，另一名黃男50萬元交保，都限制住居。

根據調查，這個集團設在彰化縣，採會員制，客人「消費」後到網路對賣淫女子評分、按讚，許多嫖客對分數客、按讚多的趨之若鶩，還互相介紹，會員人數迅速增加，幕後老闆葉男（27歲）等人因此擴大服務據點，到台中設站服務。

檢警發現葉男和另外兩名黃男合夥創辦賣淫集團，獲利最多，罪嫌重大。因葉男是葉姓縣議員之子，檢方相當慎重，昨天破獲賣淫集團，即偵訊葉男等3人，訊後聲請羈押，彰化法院今天召開羈押庭，經過一天審問，認定葉男和黃男是主要出資者和經營者，裁定各100萬元交保，另一名黃男50萬元交保。