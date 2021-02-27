快訊

陸堅持禁鳳梨令符合標準 農委會要求展開技術性對話

「國民女兒」異國婚拉警報？日媒曝三大關鍵影響福原愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縣議員之子和友人經營賣淫集團落網 法院裁定都交保

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化檢警破獲透過社群網站營業的賣淫集團，其中一名負責人竟是葉姓縣議員的兒子，檢方昨晚訊後聲押他和另外兩名黃姓主嫌，彰化地方法院今天以涉犯人口販賣防制法等罪嫌，裁定葉男和黃男各100萬元交保，另一名黃男50萬元交保，都限制住居。

根據調查，這個集團設在彰化縣，採會員制，客人「消費」後到網路對賣淫女子評分、按讚，許多嫖客對分數客、按讚多的趨之若鶩，還互相介紹，會員人數迅速增加，幕後老闆葉男（27歲）等人因此擴大服務據點，到台中設站服務。

檢警發現葉男和另外兩名黃男合夥創辦賣淫集團，獲利最多，罪嫌重大。因葉男是葉姓縣議員之子，檢方相當慎重，昨天破獲賣淫集團，即偵訊葉男等3人，訊後聲請羈押，彰化法院今天召開羈押庭，經過一天審問，認定葉男和黃男是主要出資者和經營者，裁定各100萬元交保，另一名黃男50萬元交保。

葉男等3人為首的賣淫集團獲利及多少女子受害，檢警都在清查中。賣淫集團曝光後，葉姓縣議員的同黨籍縣議員、民代均聲稱跟葉姓縣議員不熟，對他的兒子涉及不法，感到意外。

彰化地方法院今天召開羈押庭，裁定葉男和兩名黃姓友人交保。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院今天召開羈押庭，裁定葉男和兩名黃姓友人交保。記者簡慧珍／攝影

賣淫

延伸閱讀

口角起爭執爆衝突 男子開槍射腿逞凶 逃亡3月落網遭訴

去年全國畜牧廢水罰款彰化占四成 今年再加強防偷排

瓦斯工人頂樓翻牆持雙刀強盜女移工 落網辯借錢遭訴

台中彰化年後4場公共工程徵才！184職缺等你來

相關新聞

縣議員之子和友人經營賣淫集團落網 法院裁定都交保

彰化檢警破獲透過社群網站營業的賣淫集團，其中一名負責人竟是葉姓縣議員的兒子，檢方昨晚訊後聲押他和另外兩名黃姓主嫌，彰化地...

國防大學前院長淪詐欺犯？曹雄源涉嫌協助詐財 遭判刑

國防大學管理學院前院長曹雄源，具有美國丹佛大學博士學位，曾在東海大學講授「1686美國國家安全戰略」課程，他向民間借貸公...

與女會計分手 印刷公司老闆查帳才知公款遭侵占

經營印刷公司簡姓男子15年前與妻離異後，與公司蘇姓女會計同居，兩年前分手後清查公司帳目，發現蘇女在帳目中做手腳，長年下來...

色情酒店行賄中山分局 2警3業者繼續押、4業者交保

台北地檢署偵辦「嘉儷寶」酒店集團業者呂振世行賄台北市警中山分局案，本月26日依貪汙罪起訴員警李功華、陳俊安以及10名業者...

屏東基層農會選舉第三起現金賄選案 樁腳50萬交保

屏東地方檢察署繼2月22日及2月23日分別查獲2件農會選舉現金賄選案，昨天在傳查獲第三農會選舉現金賄選案，地檢署分別傳喚...

21歲男大生硬上女網友 願賠50萬仍判刑1年8月 未獲緩刑

陳姓男大生去年經由網路交友軟體，結識一名女網友，雙方雖互有好感，但陳男卻乘機硬上女網友，陳男直到法院出庭才坦承犯行，願賠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。