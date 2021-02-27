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國防大學前院長淪詐欺犯？曹雄源涉嫌協助詐財 遭判刑

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

國防大學管理學院前院長曹雄源，具有美國丹佛大學博士學位，曾在東海大學講授「1686美國國家安全戰略」課程，他向民間借貸公司借款，對方要求他將銀行帳戶、提款卡及密碼放在中正紀念堂捷運站6號出口置物箱，曹允諾執行，對方卻是詐騙集團，將他的帳戶充當人頭帳戶詐騙，導致3名被害人損失近30萬，台北地院審結，認為曹已與3被害人和解，依幫助犯詐欺取財罪判他拘役30天，可易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。

檢察官認為，曹雄源是博士畢業，國安局少將退伍，曾在東海大學講授「1686美國國家安全戰略」課程，絕對知道將銀行提款卡及密碼交付他人將面臨的風險，卻因借款需求將金融卡借給他人，且曹提供的銀行帳戶餘額都只有幾百元，曹疑似有「就算帳戶被他人拿去詐欺也無所謂」的心態。

起訴指出，曹是將名下的台灣銀行及郵局帳戶，以及新光銀行存摺、提款卡放在中正紀念堂捷運站6號出口置物櫃，用LINE將提款卡密碼傳給一名女子，供他匯款、提款、轉帳。

檢察官認為，以曹的學經歷應知政府有宣導禁止民眾提供帳戶等行為，檢察官認為，曹深知自己將銀行提款卡交給民間貸款人的貸款方式，與一般貸款流程迥異。

北院審酌，曹已賠償3名被害人金額且和解，一時失慮，依幫助犯詐欺取財罪判曹拘役30天，可易科罰金3萬元，緩刑2年。

北檢依幫助犯詐欺取財罪將國防大學管理學院前院長曹雄源起訴，北院判他拘役30天，可易科罰金3萬元，緩刑2年。圖／報系資料照
北檢依幫助犯詐欺取財罪將國防大學管理學院前院長曹雄源起訴，北院判他拘役30天，可易科罰金3萬元，緩刑2年。圖／報系資料照

詐欺 國防大學 詐騙集團

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