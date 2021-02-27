色情酒店行賄中山分局 2警3業者繼續押、4業者交保

台北地檢署偵辦「嘉儷寶」酒店集團業者呂振世行賄台北市警中山分局案，本月26日依貪汙罪起訴員警李功華、陳俊安以及10名業者共12人，偵查中，10名被告羈押禁見，台北地院分案漏夜召開羈押庭，今天凌晨裁定2名員警繼續羈押禁見、4名業者交保，另外3名業者近午遭裁定繼續羈押禁見。

專案檢察官林錦鴻是依貪汙治罪條例違背職務行收賄罪起訴李功華、陳俊安2名員警，以及酒店業者游岳羲、莊靖華、曾小琪、曾筠心、林琪、余沛樺、劉秀惠、呂振世、鄭雅文、李政忠。

偵結被告中有10人偵查中羈押禁見，除呂振世另案在押，7名業者移審台北地院，法官裁定多人以10萬元到20萬元交保，併限制出境。

法官裁定業者曾筠心20萬元交保，限制住居；莊靖華10萬元交保，限制住居；余沛樺15萬元交保，限制住居；劉秀惠15萬元交保，限制住居。另外3名業者曾小琪、林琪、游岳羲遭羈押禁見。

集體貪瀆案另有員警吳翊銘、陳彥安、涂維廉、張寧涉案，檢察官繼續偵查釐清。

2017年間，台北地檢署指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，從2004年起請酒商鮑銘璞牽線行賄中山分局中山一派出所警勤區官警780萬元。