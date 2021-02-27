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屏東基層農會選舉第三起現金賄選案 樁腳50萬交保

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東地方檢察署繼2月22日及2月23日分別查獲2件農會選舉現金賄選案，昨天在傳查獲第三農會選舉現金賄選案，地檢署分別傳喚數次涉案人到案說明，並拘提兩名賴姓樁腳，查扣8000元賄款現金，兩人分別以50萬元交保，全案仍持續擴大追查。

屏東地檢署指揮，里港警分局及屏東縣調查站等單位偵辦，在21日基層農會選舉當天，前往農會代表後選人賴姓樁腳住處執行搜索，查扣相關證物，同時傳喚8名相關人員到案說明。

調查期間，數度傳喚賴姓樁腳等相關人員約談，終於在26日拘提兩名賴姓樁腳，前後共計繳回8000元賄款現金，並予以查扣。

檢方認為，賴姓樁腳涉嫌向選區有投票權人交付現金，違反農會法，對有選舉權人交付財物罪嫌重大，兩人分別以50萬元交保，全案仍持續擴大追查。

基層農會選舉傳賄選，屏東縣某農會代表候選人賴姓樁腳，被控賄選，檢方複訊後，兩人分別以50萬元交保。記者陳弘逸／攝影
基層農會選舉傳賄選，屏東縣某農會代表候選人賴姓樁腳，被控賄選，檢方複訊後，兩人分別以50萬元交保。記者陳弘逸／攝影

樁腳 屏東縣

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