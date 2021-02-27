聽新聞
test
0:00 / 0:00
21歲男大生硬上女網友 願賠50萬仍判刑1年8月 未獲緩刑
陳姓男大生去年經由網路交友軟體，結識一名女網友，雙方雖互有好感，但陳男卻乘機硬上女網友，陳男直到法院出庭才坦承犯行，願賠償50萬元，因被害女子身心受創不願原諒，新北地院日前依強制性交罪判刑1年8個月，可上訴。
判決指出，21歲陳姓男子去年就讀大學二年級時，透過網路交友軟體結識一名年紀相仿女網友，雙方幾乎天天以手機通訊軟體互傳訊息，持續聯絡而互生好感。「錢錢賺飽飽 養我」、「適合當老公」陳男被女網友所傳曖昧訊息沖昏頭，產生情愫，也回傳「妳只能在我面前」、「發騷」等語回應，去年2月中，邀女網友到住處，僅二人共處之際，不顧對方拒絕及強力反抗，仍強脫女網友衣物性侵得逞。
陳男於警詢、偵查均否認犯罪，直至法院出庭才坦承犯行，並表示願意賠償50萬元及願服120 小時義務勞務，因陳男無任何前科及不良素行，辯護人也請求宣告緩刑。
新北地院考量因被害女子身心嚴重受創，迄今仍拒絕原諒陳男惡行，甚至透過法院公務電電話，希望對陳男從重量刑，法官未准許辯護人的緩刑宣告請求，日前依強制性交罪判刑1年8個月，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言