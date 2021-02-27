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烏日分局長深夜率隊「安城」 威力掃蕩展現執法決心

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局因應國內發生多起重大治安事件，為防範黑道不法分子南北流竄，26日起執行「安城專案」，並整合執行取締酒後駕車暨擴大臨檢勤務，昨天深夜10時起，由烏日分局長楊川率隊執行「安城專案」，以優勢警力臨檢電子遊藝場、小吃部等治安要點，逐一過濾、清查在場可疑對象，威力掃蕩展示警方執法決心。

烏日警分局統計，這次安城專案從前天凌晨0時起到3月1日深夜24時，預計動員警力逾600人次，重點在於針對轄內治安要點、不法份子可能聚合場所、黑道幫派易圍事處所及恐有治安危害顧慮地點威力掃蕩，至今已查獲竊盜案6件、詐欺案6件、毒品案5件及酒駕案件1件，成效顯著。

烏日警分局長楊川說，治安事件除造成人員傷亡外，也可能波及無辜、危害社會秩序，警方對聚眾滋事案件一定嚴格執法，並向上深入刨根溯源，保護民眾安全和維護社會治安。

台中市烏日警分局昨天深夜執行「安城專案」，以優勢警力臨檢電子遊藝場、小吃部等治安要點，展示警方執法決心。 圖／警方提供
台中市烏日警分局昨天深夜執行「安城專案」，以優勢警力臨檢電子遊藝場、小吃部等治安要點，展示警方執法決心。 圖／警方提供
台中市烏日警分局昨天深夜執行「安城專案」，以優勢警力臨檢電子遊藝場、小吃部等治安要點，展示警方執法決心。 圖／警方提供
台中市烏日警分局昨天深夜執行「安城專案」，以優勢警力臨檢電子遊藝場、小吃部等治安要點，展示警方執法決心。 圖／警方提供

臨檢 黑道 毒品

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