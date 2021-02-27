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問路狼性騷少女及女童 二審判刑7月不得上訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

有多次強制猥褻前科的盧男，去年在大里區佯裝向13歲少女問路而攀談，伸手觸摸少女腰部、臀部、大腿等隱私部位，隔了1小時後，再以問路為由，觸摸11歲女童臉頰、腰腹部等隱私部位，一審依違反性騷擾防治法將他各判處4月徒刑，應執行有期徒刑7月，得易科罰金，他不服上訴，二審認上訴無理由，予以駁回，不得上訴。

去年5月22日下午4時10分，盧在台中市大里區交岔路口，見素不相識的少女（13歲）獨自在該處，假意向少女問路而攀談，而少女的友人至該處與少女會合，2人欲離去，盧隨即跟上，詢問2人身高，並趁少女不及抗拒，伸手觸摸她腰部、臀部、大腿等隱私部位。

同日下午5時13分，盧男在中市大里區另處交岔路口，見素不相識的女童（11歲）獨自在等紅綠燈，假意向女童問路而攀談，並一路跟隨女童，途中藉以叫女童不要太靠近馬路、問她會不會怕癢、稱讚女童可愛等，乘女童不及抗拒，伸手觸摸女童的臉頰、腰腹部等隱私部位。經少女及女童報警處理。

法官審酌，盧男有多次強制猥褻前科，又再性騷擾2名少年，實屬不該，雖他有意和解，但被害人及家屬拒絕，衡酌他犯罪動機、目的、手段、犯罪後坦承犯行的犯後態度、予以判刑。

盧姓男子佯裝向13歲少女、及11歲女童問路，趁機摸被害人隱私部位，二審依違反性騷擾防治法將他各判處4月徒刑，應執行有期徒刑7月，得易科罰金。圖／本報資料照
盧姓男子佯裝向13歲少女、及11歲女童問路，趁機摸被害人隱私部位，二審依違反性騷擾防治法將他各判處4月徒刑，應執行有期徒刑7月，得易科罰金。圖／本報資料照

猥褻 性騷擾 台中市

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