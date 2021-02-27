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花873萬買中壢5筆土地 慘遇黑心仲介吞掉所有價金

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園中壢1間房仲公司葉姓負責人因債務問題，竟趁著受賴姓客戶委託購地時，將對方為買5筆土地支付的878萬元價金全數侵吞，因遲遲無法完成交易才曝光，刑事葉已被依侵占罪判刑3年半入獄，民事部分，法院審酌扣除土地增值稅，判葉應賠償賴一共851萬多元，可上訴。

檢方調查，葉男當時為某不動產仲介公司負責人，也兼任業務工作，負責仲介不動產交易買賣、代收取客戶斡旋金，2012年和賴姓客戶商討，要買另名羅姓地主位於中壢的5筆土地，雙方談妥以878萬元交易。

但葉因本身債務問題急需用錢，收取賴分次匯款的價金後，竟將878萬元全數侵吞，納入自己口袋後再挪為他用，因賴遲遲無法取得土地，葉又避不見面最終才曝光。

審理時，葉辯稱從賴拿邊取得的878萬元沒有侵佔，而是羅姓地主同意借給他的款項，但法院發現，羅對此始終無法提出任何契約、證據，況且本件款項高達878萬元，非區區小數，難想像會以沒簽約方式就完成，不採信其辯詞。

法院審酌，葉趁職務之便，接續侵佔賴交付的買賣價金，一共高達878萬元，所生損害巨大，且葉犯後一再否認，至今沒有彌補對方損害，依業務侵占罪判葉有期徒刑3年6月。

賴提起刑事附帶民事損害賠償，主張葉侵佔他購地的價金878萬元；葉因已入監服刑，經通知表示不願出庭辯論，僅具狀表示，對於賴求償878萬元部分沒有意見，但就賴交付的款項，已用於繳納其中2筆土地的增值稅，應予扣除。

民事庭認為賴求償有據，葉辯稱扣除增值稅部分也有理由，判葉一共應賠償賴851萬9902元。

葉姓仲介利用職務侵占賴姓客戶買土地的873萬元價金，法院判他3年6月，扣除已繳增值稅應賠償賴851萬多元。記者曾健祐／攝影
葉姓仲介利用職務侵占賴姓客戶買土地的873萬元價金，法院判他3年6月，扣除已繳增值稅應賠償賴851萬多元。記者曾健祐／攝影

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