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檢察官轉業律師遭仙人跳 女子拍下他裸上半身恐嚇勒索

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

檢察官轉業的吳姓律師，3年前遭陳男等人設局仙人跳，同夥劉女趁吳酒後偷拍他裸露上半身僅著內褲的影片，恐嚇勒索84萬得逞，劉女及同夥曹男、丁男被依恐嚇取財等罪判刑確定，已歿的陳男獲不起訴處分，被害人吳律師請求損害賠償，台中地院判決劉女、曹男、丁男等3人連帶給付吳律師84萬元。可上訴。

主嫌陳男除涉及本案外，又涉及台南地區的槍擊案，2018年8月15日在台南市住處飲彈身亡，因此檢察官將他予以不起訴處分。

檢審查出，陳男與劉女（23歲）是男女朋友關係，由劉女以「盧欣彤」的假名，假藉諮詢法律問題的名義聯絡素不相識的吳姓律師，並於2018年7月10日傍晚，在台中市廣SOGO百貨與吳見面。

當天深夜，劉女與吳姓律師至太原路與軍功路某超市購買酒精飲料後，隨後前往吳律師的住處飲酒聊天，至11日凌晨，劉女趁吳律師酒後酩酊 、略有醉意之際，持預藏在行動電源上的密錄攝影機竊錄吳律師光裸上身、僅著內褲的影片，再將竊錄影片交給陳男。

同夥曹男（27歲）同月11日下午，打電話給吳律師，訛稱要請教法律問題前往吳的律師事務所，持竊錄影片、劉女的驗傷證明書、及吻痕照片，向吳恐嚇「為何盧欣彤去找你法律諮詢，怎麼會帶到家裡去，要看你怎麼處理。如不給250萬元和解金，就將影片公布給各大媒體」。

吳因恐名譽受損而心生畏懼，委由許姓同事居間協調和解金額，同日晚間由許約陳在豐原區85度C咖啡店談判，並約定和解金額為84萬元。至7月12日，曹男至吳的律師事務所，由吳交付84萬給曹，曹再前往台南將款項交給陳男。

丁男（29歲）於2018年6月16日，在桃園市的通訊行申辦遠傳手機門號，並以8000元代價售給某不詳成年人，再輾轉流入曹男之手，並由曹遂行恐嚇取財犯行。經被害人吳律師報警查獲劉女等人。

一審依竊錄罪將劉女判刑5月；依恐嚇取財將曹男判刑1年2月；依幫助恐嚇取財將丁男判刑3月。

被害人吳律師對劉女、曹男、丁男，以及已歿陳男的妻子2名子女請求損害賠償，但陳妻等3人在陳死亡後，向法院聲明拋棄繼承，法官認陳妻等3人已合法拋棄繼承，不負民法侵權行為損害賠償債務，因此僅判決劉女、曹男、丁男連帶給付吳律師新台幣84萬。

檢察官轉業的吳姓律師，遭設局仙人跳，劉女趁吳酒後偷拍他裸露上半身僅著內褲的影片恐嚇勒索84萬得逞，被害人吳律師請求損害賠償，台中地院判決劉女、及同夥曹男、丁男等3人連帶給付吳律師84萬元。圖／本報資料照
檢察官轉業的吳姓律師，遭設局仙人跳，劉女趁吳酒後偷拍他裸露上半身僅著內褲的影片恐嚇勒索84萬得逞，被害人吳律師請求損害賠償，台中地院判決劉女、及同夥曹男、丁男等3人連帶給付吳律師84萬元。圖／本報資料照

律師 恐嚇 檢察官

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