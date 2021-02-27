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誰可以幫幫浪浪的醫藥費？ 男子詐騙500元換來6月徒刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市方姓男子前年10月在流浪動物認養及協尋平台上貼文「浪浪被車嚴重撞擊，內臟大量出血腳骨折，前面自己先繳快1萬跟保證金，後續的醫藥費真的不知道哪裡來？…」，有愛狗人士匯款500元給他，經查證卻發現方未給付浪浪上萬醫療及檢查費用，不甘愛心遭踐踏提告，方在法院審查時才認罪，台南地院認他以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處6月徒刑，可上訴。

檢警調查，方姓男子前年10月7日在新市區住處附近發現2隻流浪狗不慎遭人開車撞傷，與路人將流浪狗送往永康區動物醫院救治，醫師告知檢查費用3900元，方允諾支付後，醫師對流浪犬檢查，發覺1隻死亡，另隻則需付費救治。

經診治後，醫師告知檢查及治療費用共1萬1390元，方表示當日匆忙，來不及帶錢，明天會來清償，並將其健保卡留置在動物醫院作為抵押，隨後離去。

未料，他以暱稱在流浪動物認養、協尋平台上張貼「浪浪被車嚴重撞擊，內臟大量出血腳骨折，前面自己先繳快1萬跟保證金，後續的醫藥費真的不知道哪裡來？誰可以幫幫浪浪的醫藥費」等訊息。

周姓愛狗人士9日上網瀏覽該文章後，誤以為方已為該流浪狗支付1萬元醫藥費及保證金，且欲處理後續醫藥費用，匯款500元至方臉書上所載郵局帳戶內。錢一入帳，方即提領500元，卻未支付任何救治2隻受傷流浪狗的醫治費用。

直至有網友在社群中爆料，曾撥打電話向動物醫院求證後，發現方並未繳交1萬元保證金且未處理救治流浪狗相關醫療費用，周才發現受騙，報警處理。

台南地院合議庭審酌，方在網路上利用被害人愛狗心切，不想使流浪狗因治療費用的經濟因素而遭棄治的機會，藉此詐取財物，行為可議。然而，合議庭考量其犯罪所得僅有500元，如逕量處法定最低刑即有期徒刑1年，並依累犯規定加重其刑，則有法重情輕之虞。

合議庭認方在犯罪後，在偵查中否認犯行，後在地院審理中坦承犯行的態度等一切情狀，量處6月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審酌，方在網路上利用被害人愛狗心切，不想使流浪狗因治療費用的經濟因素而遭棄治的機會，藉此詐取財物，行為可議。圖／本報資料照
台南地院合議庭審酌，方在網路上利用被害人愛狗心切，不想使流浪狗因治療費用的經濟因素而遭棄治的機會，藉此詐取財物，行為可議。圖／本報資料照

流浪狗 動物醫院 醫師

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