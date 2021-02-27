獨／中山警包庇色情酒店 性愛教戰手冊全曝光

離職員警呂振世。記者張宏業／攝影 台北地檢署偵辦中山警分局包庇色情酒店案，昨天起訴涉案員警與業者共12人，調查局搜索「嘉麗寶」集團旗下酒店時，扣押2本酒店妹出場做S（指性交易）的教戰手冊，內容包括「小姐要抽血檢查，沒有罰1千」、「小姐禮服3天換1件，不然罰500元」、沒排假小姐底薪只有500」，苛刻程度令辦案人員瞠目結舌。

嘉麗寶集團旗下有「Fair Lady」、「紀梵希」、「媚儷」等酒店，其中Fair Lady有做性交易；根據調查局北機站扣押「Fair Lady」教戰手冊顯示，共有10項規定要遵守，包括「小姐請走後門，沒走後門走前面的，小姐要離開公司，請坐檯20分，不然罰3000」、「小姐沒來開會扣2000元，遲到扣500」。

「單月小姐要抽血檢查，沒有抽血檢查的小姐，要5天內交報告，沒有罰1000」、「上班帶小皮包」、「名片，保險套，不可以帶」、「附近飯店，麥當勞，超商不可約會，一律約客人到飯店」、「不可以和客人同時出去」、「坐車一律上新生高」、「小姐公訴罪，幹部共同列被告」等。

調查局還在1名酒店妹置物櫃搜獲1本筆記本，內容顯示，「全世界的男人多半是下半身思考，不會有人強迫你去接S、全部的決定都在你自己身上」，足證「Fair Lady」酒店有從事性交易。

辦案人員另在「媚儷」酒店扣押1本公司章程，守則規定「須整裝完畢才可打卡」、「不要穿高領毛衣、棉T、短褲、牛仔系列或拖鞋式涼鞋」。

「Fair Lady」，每次性交易約7000至9000元，該酒店客人大多為日商，巫姓媽媽桑曾傳簡訊給幹部說，「4人全部都要小姐（打炮），這樣你才回扣多。」

此案之所以曝光，靠的是離職員警呂振世（綽號阿蘇）欲轉汙點證人，和盤托出員警行收賄情節，但呂在偵查末端態度卻大翻轉，一改先前供述的口供，檢察官林錦鴻認為呂意圖誤導案情，不適用證人保護法，農曆年前反將呂收押禁見，在汙點證人案件中相當少見。