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色情酒店行賄 北市中山分局2警起訴再羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導

前中山一派出所員警李功華。圖／聯合報系資料照片
前中山一派出所員警李功華。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦「嘉儷寶」酒店集團業者呂振世行賄台北市警中山分局案，26日依貪汙罪起訴員警李功華、陳俊安以及10名業者共12人，偵查中，10名被告羈押禁見，台北地院分案漏夜召開羈押庭，今天凌晨裁定2名員警繼續羈押禁見。

專案檢察官林錦鴻是依貪汙治罪條例違背職務行收賄罪起訴李功華、陳俊安2名員警，以及酒店業者游岳羲、莊靖華、曾小琪、曾筠心、林琪、余沛樺、劉秀惠、呂振世、鄭雅文、李政忠。

偵結被告中有10人偵查中羈押禁見，除呂振世另案在押，7名業者移審台北地院，法官裁定多人以10萬元到20萬元交保，併限制出境。

集體貪瀆案另有員警吳翊銘、陳彥安、涂維廉、張寧涉案，檢察官繼續偵查釐清。

2017年間，台北地檢署指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，從2004年起請酒商鮑銘璞牽線行賄中山分局中山一派出所警勤區官警780萬元。

去年10月28日，檢調查出中山一派出所前員警陳俊安、李功華自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉儷寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待，檢方發動搜索，約談嘉儷寶酒店股東游岳羲、會計莊靖華多人到案說明，查出他們涉從2011年到2016年即向管區員警行賄，要求包庇不被取締媒介色情。

酒店 貪汙 檢察官 收賄 移民署 賣淫 人蛇集團

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