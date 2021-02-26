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農會選舉結束查賄腳步沒停 雲林查獲1票7千元賄選
農會會員代表選舉落幕，但雲林縣檢警調追查賄選腳步沒停過，繼在虎尾鎮、斗南鎮農會會員代表賄選案件後，今天晚上鍥而不捨就雲林縣東勢鄉農會會員代表選舉賄選，續行蒐證，許姓候選人疑以每票五千元到七千元向會員買票，許今晚傳訊後被諭令10萬元交保。
雲林地檢署檢察官指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局、台西分局，今天針對東勢鄉農會會員代表候選人、會員等，進行搜索5人相關住所，並傳喚19人。經檢察官訊問後，確認許姓會員代表候選人，於本月投票選舉前，以每票現金5千元向6名會員、7千元向1名會員買票。
儘管許姓候選人並未承認賄選，但其他人都坦承收賄，並交出不法所得，檢察官訊問後，查扣兩萬兩千元賄款，並對許嫌以10萬元交保，其餘涉案會員均請回。雲林地檢署檢察長洪家原表示，查賄無假期，也不會因投票結束而停止，歡迎縣民持續踴躍提供線索。
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