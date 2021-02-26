農會選舉結束查賄腳步沒停 雲林查獲1票7千元賄選

農會會員代表選舉落幕，但雲林縣檢警調追查賄選腳步沒停過，繼在虎尾鎮、斗南鎮農會會員代表賄選案件後，今天晚上鍥而不捨就雲林縣東勢鄉農會會員代表選舉賄選，續行蒐證，許姓候選人疑以每票五千元到七千元向會員買票，許今晚傳訊後被諭令10萬元交保。

雲林地檢署檢察官指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局、台西分局，今天針對東勢鄉農會會員代表候選人、會員等，進行搜索5人相關住所，並傳喚19人。經檢察官訊問後，確認許姓會員代表候選人，於本月投票選舉前，以每票現金5千元向6名會員、7千元向1名會員買票。