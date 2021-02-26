聽新聞
test
0:00 / 0:00
女車禍測得酒駕疑電子菸所致 警詫異：第一次聽說
新北市一名李姓女子在本月19日與人發生車禍擦撞，警方依規定實施酒測時發現李女有酒精反應，但李女堅稱自己當天感冒不舒服，只有吃粥、藥和吸食電子菸，懷疑是吸食電子菸引起酒精反應，讓從沒遇過這種情況的基層員警十分詫異，但也只得依規定將李依公共危險罪嫌移送新北地檢署。
警方調查，本月19日下午3時許李女開車直行公園路往三重方向，疑未注意到對向車道胡姓男子駕駛貨車已左轉中華路二段，擦撞到貨車尾部。警方獲報後到場了解，酒測發現李女出現低於超標值0.25MG/L的酒精反應，但因發生車禍時有酒精反應便算觸犯公共危險，警方依規定將李帶回了解。
李女堅稱，她當天感冒身體不適，只有吃粥和藥，還有吸食電子菸，使用的是來自馬來西亞的煙油品牌，要求警方再次確認酒測值，經抽血檢驗後測得酒測值仍與呼氣測得濃度相同，警方雖覺得十分詫異，「第一次聽說電子菸可能會影響酒測！」，但也只得依規定將李女以公共危險罪嫌移送新北地檢署。
據玄奘大學網站菸害防制專區貼出文章指出，耶魯大學醫學院研究發現部分市售電子菸成分含足量酒精，可能影響使用者運動技能；美國也有律師事務所網站指出，電子菸內含酒精可能導致使用者酒駕；記者採訪電子菸店老闆，老闆則表示有些菸油因香料難以溶入油內，這時便會添加酒精，但量應不足以導致使用者測出酒測值，「也是第一次聽說」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言