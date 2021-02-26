女車禍測得酒駕疑電子菸所致 警詫異：第一次聽說

新北市一名李姓女子在本月19日與人發生車禍擦撞，警方依規定實施酒測時發現李女有酒精反應，但李女堅稱自己當天感冒不舒服，只有吃粥、藥和吸食電子菸，懷疑是吸食電子菸引起酒精反應，讓從沒遇過這種情況的基層員警十分詫異，但也只得依規定將李依公共危險罪嫌移送新北地檢署。

警方調查，本月19日下午3時許李女開車直行公園路往三重方向，疑未注意到對向車道胡姓男子駕駛貨車已左轉中華路二段，擦撞到貨車尾部。警方獲報後到場了解，酒測發現李女出現低於超標值0.25MG/L的酒精反應，但因發生車禍時有酒精反應便算觸犯公共危險，警方依規定將李帶回了解。

李女堅稱，她當天感冒身體不適，只有吃粥和藥，還有吸食電子菸，使用的是來自馬來西亞的煙油品牌，要求警方再次確認酒測值，經抽血檢驗後測得酒測值仍與呼氣測得濃度相同，警方雖覺得十分詫異，「第一次聽說電子菸可能會影響酒測！」，但也只得依規定將李女以公共危險罪嫌移送新北地檢署。