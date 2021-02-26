學界民調指法官滿意度26.7％ 司法院：會參考

中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果，除警察、檢察官滿意度持平或稍降外，民眾對「法官可公正公平審判案件」的滿意度僅26.7％。司法院表示，各界的意見都會當後續改革的參考，但也表示問卷設計議題著重犯罪防治、治安維護，與法官司公平審判、程序保障的本質有些衝突。

司法院表示，中正大學犯罪研究中心的民調和司法院先前所做的民調有落差，除了可能是因近來新聞大幅報導的十餘年前的司法風紀倫理案有關外，也不能排除問卷設題有影響。司法院指該問卷題目偏向維護治安、防制犯罪，與法官必須本於證據、法律、遵守無罪推定原則，公平審判的屬性有所衝突所致。

此外，司法院院會今也通過司法院組織法第九條修正草案，將設立「新聞及法治宣導處」，負責重要新聞聯繫發布、重大輿情回應、政策宣導規劃及法治教育推廣等業務。司法院祕書長表示，成立該處是希望整合現有資源，正確傳遞司法政策，並對重大輿情即時回應。