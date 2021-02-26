八仙塵暴案今出爐2件判賠結果 1件八仙要賠、1件不用

八仙塵暴案，士林地方法院今天出爐2件判賠結果，其中1件八仙樂園不須負賠償責任，另1件須賠償。士院指出，玩色創意、瑞博國際、八仙樂園須連帶賠償吳姓傷者586萬2563元，另須支付50萬、50萬、100萬元懲罰性賠償金，玩色創意負責人呂忠吉就其中586萬2563元須負連帶賠償責任，總共須賠償786萬2563元，2案可上訴。

另1件八仙樂園不須賠償的案件，士院判決呂忠吉、玩色創意、瑞博國際應連帶賠償王姓女傷者632萬3277元，玩色創意、瑞博國際須分別賠償王女100萬元懲罰性賠償金，總共須賠償832萬3277元。

士林地院已針對八仙塵暴案做出15件一審民事賠償判決，其中13件八仙樂園不須負賠償責任，2件須賠償。

吳姓傷者的案件，承審的團股法官認為，遊客獲八仙樂園容許進入，就屬於八仙公司的管領責任範圍內；八仙公司未經主管機關核准，違法出租場地給玩色公司、瑞博國際舉辦彩色派對，卻未建立緊急救難及醫療急救系統，應與玩色公司、瑞博國際共同負擔消保法第7條第3項的連帶損害賠償責任。

王姓女傷者的案件，承審的青股法官認為，塵暴主因是噴灑粉塵時附近有高溫電腦燈所致，八仙樂園僅是出租場地，八仙樂園與事故無關。