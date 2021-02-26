快訊

外資瘋狂拋售台股、指數重挫 央行官員這麼說

確定了！大甲媽遶境進香時程出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗錢防制辦公室執秘蔡佩玲 請辭檢察官獲准

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲向法務部請辭檢察官，部長蔡清祥已經批准，蔡佩玲的檢察官工作將做到下月底為止；蔡佩玲是檢察界少數對洗錢防制有專精素養的人才，動向令人好奇；蔡佩玲今天說，想換個視野，但拒絕透露下一步。

蔡佩玲表示，她從事洗錢防制政策工作已經7年多， 辭檢察官也是生涯選項之一；她說，部長簽准她的人事案時，鼓勵她要銘記國家的裁培，就算換職場也要繼續發揮所長，她真心感謝部長一路以來的照顧。

關於下一步是否仍然留在公務體制內服務？或者另立門戶去當律師？還是被金控重金禮聘？蔡佩玲表示還在規畫，「讓我保留一下啦！」

蔡佩玲是司法官學院第47期結業，職缺在桃園地檢署，她以一審檢察官資格接任洗防辦執秘，足見深受高層器重；據了解，曾有金融界、律師界人士與蔡佩玲接觸，但她不為所動，熟悉她的人士認為，以蔡佩玲的條件、程度，不太會像一般律師一件件去接案子辦。

法務部近年推動一審主任檢察官票選制，蔡佩玲因長期調法務部辦事，失去實務界選票基礎，去年沒有入圍圈選名單，民選檢審委員設「遺珠組」將她納入，但基層有意見，蔡清祥於是改派蔡佩玲擔任洗防辦執秘，要她再偵辦國際洗錢、反資恐案。

去年12月，洗防辦在法務部舉行「從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實」新書發表會，蔡佩玲出席介紹新書，表示檢察官辦毒品案，背後的犯罪所得更需查扣，希望新書將推動反洗錢工作的點滴記錄下來，留下台灣價值。

檢察官 洗錢 法務部

延伸閱讀

富商贈衫吹皺春水 1顆鈕扣不收法務部主秘陳宏達請辭

劍青檢改開工就發難 蔡清祥：二審督導一審無可厚非

石木欽案調查官涉風紀報告 蔡清祥：3個月內完成

法務部長蔡清祥辭歲「當你靠山」北檢精銳盡出收紅包

相關新聞

法官涉貪案影響甚鉅 學界調查法官滿意度跌至26.7％

國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果，檢警方面滿意度多項稍降、持平，但在「法官可公正公平...

2020年度治安滿意度調查多項下跌 檢察官滿意度未過半

國立中正大學犯罪研究中心針對2020全年度進行治安滿意度調查，結果顯示民眾對去年整體治安滿意度達61.6％，較前年降低4...

學界民調指法官滿意度26.7％ 司法院：會參考

中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果，除警察、檢察官滿意度持平或稍降外，民眾對「法官可公正公...

女車禍測得酒駕疑電子菸所致　警詫異：第一次聽說

新北市一名李姓女子在本月19日與人發生車禍擦撞，警方依規定實施酒測時發現李女有酒精反應，但李女堅稱自己當天感冒不舒服，只...

八仙塵暴案今出爐2件判賠結果 1件八仙要賠、1件不用

八仙塵暴案，士林地方法院今天出爐兩件判賠結果，其中一件八仙樂園不須負賠償責任，另一件須賠償。士院指出，玩色創意、瑞博國際...

洗錢防制辦公室執秘蔡佩玲 請辭檢察官獲准

行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲向法務部請辭檢察官，部長蔡清祥已經批准，蔡佩玲的檢察官工作將做到下月底為止；蔡佩玲是檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。