洗錢防制辦公室執秘蔡佩玲 請辭檢察官獲准

圖為法務部。記者王聖藜／攝影 行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲向法務部請辭檢察官，部長蔡清祥已經批准，蔡佩玲的檢察官工作將做到下月底為止；蔡佩玲是檢察界少數對洗錢防制有專精素養的人才，動向令人好奇；蔡佩玲今天說，想換個視野，但拒絕透露下一步。

蔡佩玲表示，她從事洗錢防制政策工作已經7年多， 辭檢察官也是生涯選項之一；她說，部長簽准她的人事案時，鼓勵她要銘記國家的裁培，就算換職場也要繼續發揮所長，她真心感謝部長一路以來的照顧。

關於下一步是否仍然留在公務體制內服務？或者另立門戶去當律師？還是被金控重金禮聘？蔡佩玲表示還在規畫，「讓我保留一下啦！」

蔡佩玲是司法官學院第47期結業，職缺在桃園地檢署，她以一審檢察官資格接任洗防辦執秘，足見深受高層器重；據了解，曾有金融界、律師界人士與蔡佩玲接觸，但她不為所動，熟悉她的人士認為，以蔡佩玲的條件、程度，不太會像一般律師一件件去接案子辦。

法務部近年推動一審主任檢察官票選制，蔡佩玲因長期調法務部辦事，失去實務界選票基礎，去年沒有入圍圈選名單，民選檢審委員設「遺珠組」將她納入，但基層有意見，蔡清祥於是改派蔡佩玲擔任洗防辦執秘，要她再偵辦國際洗錢、反資恐案。

去年12月，洗防辦在法務部舉行「從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實」新書發表會，蔡佩玲出席介紹新書，表示檢察官辦毒品案，背後的犯罪所得更需查扣，希望新書將推動反洗錢工作的點滴記錄下來，留下台灣價值。