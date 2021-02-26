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熱心人po文失物招領4500元 他貪念冒領要罰一萬元
塗姓男子去年9月在臉書「和美小鎮」社團見陳男貼出他撿到一個裝了4500元的塑膠袋內容，請遺失者到派出所認領，塗男心生貪念向警方謊稱是他遺失，並領走4500元，後真正失主出面認領，警方追回冒領的塗男，彰化地方法院依詐欺取財罪判處塗男拘役10日，若易科罰金需罰一萬元。
判決書指出，塗男去年9 月 22 日在臉書「和美小鎮」社團中看到陳男貼出失物招領撿到的4500元，呼籲遺失者到和美派出所領回，塗男異想天開即到和美派出所表示錢是他遺失，員警即讓他領回，但不久真正失主來領時，警方才發現被冒領，趕緊追回塗男。
塗男事後坦承犯行，並與失主和解並賠償4500元，因此檢察官聲請簡易判決，彰化地方法院法官認為，塗男有詐欺、竊盜前科為緩起訴處分，但他卻未能悔改記取教訓，並欠缺尊重他人財產權，冒領不僅犯下詐欺取財罪，也侵害警員失物管領權，因此將他判處拘役10日，可上訴。
由於臉書、line等社群網路發達，現今民眾若撿到現金或物品不只會交給警方，也常同步po文在網路，警方也提醒民眾po文時不要把太清楚的內容全po上，以免讓人有機可趁去冒領，也奉勸大家，冒領會被依詐欺罪送辦，不只觸及刑法，若被判刑的罰鍰可能會比冒領金額還多。
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