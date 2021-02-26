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媒合跨國婚姻不得收錢 大法官認移民法合憲：防商品化

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

跨國（境）婚姻媒合不得要求或期約報酬，台北地院行政訴訟庭法官在審理相關案件時，認為入出國及移民法規定有牴觸憲法之虞，聲請釋憲。大法官今作出釋字第802號解釋，認為移民法第57、76條未違背憲法保障人民工作權、契約自由、平等權，也符合保障人民財產權意旨，條文合憲。

入出國及移民法第58條規定跨國（境）婚姻媒合不得為營業項目，也不得要求或期約報酬，任何人不得在廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或以其他使公眾得知之方法，散布、播送或刊登媒合廣告。若違反規定，可依第76條處20萬以上100萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

北院制股法官在審理案件時，認為移民法的這兩條文對職業自由、契約自由的限制，與比例原則、平等原則不符，且罰鍰起跳為20萬元，也損害財產權，因此裁定停審4件案件，聲請釋憲。

民法並不禁止婚姻媒合約定報酬，只是居間人對於報酬無請求權；但依移民法的規定，跨國（境）婚姻媒合，則禁止要求或期約報酬，且約定報酬或要求報酬得處罰鍰，大法官認為禁止規定未違憲。

大法官指出，移民法的禁止規定就是為了健全跨國婚姻媒合環境，以保障結婚當事人權益、防杜人口販運、避免物化女性、商品化婚姻而立法，追求的是正當公共利益。

大法官認為，跨國婚姻中，雙方當事人間可能差異、婚姻雙方與媒合者間的資訊不對稱、甚至人口販運等問題，相較於本國婚姻媒合，往往更為明顯，也更可能發生；此外，跨國婚姻還涉及跨國人口移動與移民，因結婚而離開本國的一方常會因身處異國而遭受更大的壓力，甚至是不當壓迫。

針對這些問題，大法官認為立法者採取的分類、差別待遇，不違背憲法保障人民平等權意旨。

至於處罰規定，因已授予主管機關得依違規情節輕重裁量，大法官認為個案中仍有行政罰法第8條、第18條等有關減輕處罰的規定，可避免情輕法重的情形，也不違憲。

本號解釋的第四件原因案件中，原告結合台灣人與中國大陸女子結婚，從中賺了「2千元」，事後遭內政部裁處20萬罰鍰，原告提訴願遭駁，台北地院以行政罰法第8條、第18條規定撤銷裁罰處分。內政部後來裁罰7萬元，原告訴願再次遭駁，提行政訴訟後制股法官聲請釋憲。

移民署人員網蒐非法介紹跨國婚姻廣告。圖／移民署高雄市專勤隊提供
移民署人員網蒐非法介紹跨國婚姻廣告。圖／移民署高雄市專勤隊提供

婚姻 移民 大法官

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