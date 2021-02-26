法官涉貪案影響甚鉅 學界調查法官滿意度跌至26.7％

國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果，檢警方面滿意度多項稍降、持平，但在「法官可公正公平審判案件」方面，民眾滿意度僅26.7％，學者認為，主要與近月爆發法界高層涉貪，及去年國內重大刑案判決結果與民眾想像大相逕庭有關。

中正大學犯罪研究中心表示，調查於今年1月11日至12日進行，以家戶電訪方式訪問全台1835名民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.29%，抽樣完畢後以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

研究顯示，民眾對「法官可公正公平審理、判決刑事案件」的滿意度調查中，「非常滿意」者有2.5％、「滿意」者有24.2％、「不滿意」者有41.9％、「非常不滿意」者有31.3％；持正面態度的民眾僅26.7％，較前年的36.4％下降9.7％。

對此，學者指出，民眾對法官審判工作滿意度下跌幅度高，或多或少是因為民眾相對不了解法官的工作內容，但絕對與近月爆發數十司法人員涉貪案件脫不了關係，加上去年度發生幾件重大社會矚目刑事案件，判決結果與多數民眾想像有落差，可預期民眾滿意度將受影響。

中正大學教育學院院長鄭瑞隆說，如鐵路殺警案，一審無罪，二審改判17年徒刑，前後落差那麼大，會帶給民眾很大的衝擊；當然對法官來講，他的實證經驗、依法判決、審判獨立沒有錯，但因為民眾還是不了解，所以建議司法院仍要加強與民眾的溝通。

中正大學犯罪防治研究所所長陳慈幸則說，她自己也有親友是法官，其實司法人員涉貪案件深深打擊整體司法界士氣，但其實還是有很多司法人員持續努力，秉持公平公正精神進行審理、判決，希望民眾能多支持認真的司法人員，也呼籲司法機關能加強宣傳，加速司法改革，讓民眾更了解司法。

另外，在廢除死刑議題方面，完全不贊成廢除死刑的民眾有45.1％，不贊成廢死但有配套願考慮的民眾有31.7％，贊成廢死但需有配套的民眾有14.9％，非常贊成廢除死刑的民眾有3.1％。