快訊

遭藍委問一天 蘇貞昌：疫苗不足我不搶、沒人敢打我率先

陸對台下鳳梨禁令！學者憂還會有其他農產品受牽連

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法官涉貪案影響甚鉅 學界調查法官滿意度跌至26.7％

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果，檢警方面滿意度多項稍降、持平，但在「法官可公正公平審判案件」方面，民眾滿意度僅26.7％，學者認為，主要與近月爆發法界高層涉貪，及去年國內重大刑案判決結果與民眾想像大相逕庭有關。

中正大學犯罪研究中心表示，調查於今年1月11日至12日進行，以家戶電訪方式訪問全台1835名民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.29%，抽樣完畢後以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

研究顯示，民眾對「法官可公正公平審理、判決刑事案件」的滿意度調查中，「非常滿意」者有2.5％、「滿意」者有24.2％、「不滿意」者有41.9％、「非常不滿意」者有31.3％；持正面態度的民眾僅26.7％，較前年的36.4％下降9.7％。

對此，學者指出，民眾對法官審判工作滿意度下跌幅度高，或多或少是因為民眾相對不了解法官的工作內容，但絕對與近月爆發數十司法人員涉貪案件脫不了關係，加上去年度發生幾件重大社會矚目刑事案件，判決結果與多數民眾想像有落差，可預期民眾滿意度將受影響。

中正大學教育學院院長鄭瑞隆說，如鐵路殺警案，一審無罪，二審改判17年徒刑，前後落差那麼大，會帶給民眾很大的衝擊；當然對法官來講，他的實證經驗、依法判決、審判獨立沒有錯，但因為民眾還是不了解，所以建議司法院仍要加強與民眾的溝通。

中正大學犯罪防治研究所所長陳慈幸則說，她自己也有親友是法官，其實司法人員涉貪案件深深打擊整體司法界士氣，但其實還是有很多司法人員持續努力，秉持公平公正精神進行審理、判決，希望民眾能多支持認真的司法人員，也呼籲司法機關能加強宣傳，加速司法改革，讓民眾更了解司法。

另外，在廢除死刑議題方面，完全不贊成廢除死刑的民眾有45.1％，不贊成廢死但有配套願考慮的民眾有31.7％，贊成廢死但需有配套的民眾有14.9％，非常贊成廢除死刑的民眾有3.1％。

學者指出，研究結果顯示目前我國仍有多數民眾認為需要用重刑來處分重犯，但「願考慮配套」的民眾較以往增加，可見民眾法學素養提高，已經開始會思考法律的適宜性，可說是司法機關推動改革的重要成果。

國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果。記者李隆揆／攝影
國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果。記者李隆揆／攝影
中正大學犯罪防治研究所所長陳慈幸。記者李隆揆／攝影
中正大學犯罪防治研究所所長陳慈幸。記者李隆揆／攝影
中正大學教育學院院長鄭瑞隆。記者李隆揆／攝影
中正大學教育學院院長鄭瑞隆。記者李隆揆／攝影

司法院 中正大學

延伸閱讀

2020年度治安滿意度調查多項下跌 檢察官滿意度未過半

殺警案大逆轉！專家：應從人道著眼 身心治療才是重點

押350天！南投涉貪鄉長100萬交保 縣府：可復職

海巡上士涉貪 撤緩刑判4年

相關新聞

法官涉貪案影響甚鉅 學界調查法官滿意度跌至26.7％

國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果，檢警方面滿意度多項稍降、持平，但在「法官可公正公平...

2020年度治安滿意度調查多項下跌 檢察官滿意度未過半

國立中正大學犯罪研究中心針對2020全年度進行治安滿意度調查，結果顯示民眾對去年整體治安滿意度達61.6％，較前年降低4...

涉詐1244萬購車補助被追討4329萬元 桃客：提行政救濟

桃園客運詐領公路總局汰舊換新車補助款，浮報大客車購車款1244萬多元，去年底法院判決出爐。公路總局今年2月發文，將撤銷該...

男踢光LINE群成員 檢認不構成妨害電腦使用不起訴

蔡姓民眾在LINE上成立團購群組，成員近50人，遭許男將成員踢光。蔡姓民眾憤而提告妨害電腦使用罪。但高雄地檢署認為群組成...

自認在國外貼網介紹跨國婚姻沒事 移民署仍裁罰越南女

越南籍女子「阿香（化名）」嫁來台灣5年，經移民署高雄市專勤隊網蒐，查獲她趁回越南期間，在臉書台灣多個婚友社團社群網頁，張...

慶富案再受注目 黃紹庭：高市府要續採相關法律行動

慶富造船公司承造海軍獵雷艦，以虛偽增資等方式向多家銀行詐貸63億元，2019年9月高雄地方法院判決慶富公司董事長陳慶男2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。