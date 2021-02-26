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涉詐1244萬購車補助被追討4329萬元 桃客：提行政救濟

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園客運詐領公路總局汰舊換新車補助款，浮報大客車購車款1244萬多元，去年底法院判決出爐。公路總局今年2月發文，將撤銷該業者所有購車補助、追討4329萬元，並要業者提出還款計畫。桃園客運總經理陳雅玲說，會先分4期還款浮報的1244萬元，但桃客購車是事實，沒有道理要全部還款，經與律師商討還款須有比例原則，將提出行政救濟。

因桃園客運涉嫌詐領2016年車輛汰舊換新補助，交通部公路總局今年2月4日發函給桃園客運，將撤銷該年度汰舊換新補助，要求繳回4379萬7515元，並要擬定還款期程計畫；桃園市政府也接力在2月20日發函，表示將撤銷桃園客運補助案，並請桃客3月31日前陳述意見。

桃園客運回應，交通部公路總局函文要求撤銷原案補助、繳回補助款4379萬7515元，桃客認為於法尚有未合之處，將於法定期間內提起訴願以為救濟，由於訴願法、行政程序法等規定，行政處分未確定前，不得移送行政執行，桃客還是會先擬定還款計畫，將分4期還1244萬餘元。

桃園客運指出，依桃園地方法院判決沒收金額1244萬3840元，將在今年年底前分4期返還，3月31日還款314萬3840元、6月30日還款310萬元、9月30日還款310萬元與12月31日還款310萬元；其餘部分會等行政處分確定後，再行擬定還款計畫。

至於市區公車是由桃園市政府負責申請補助，當年補助總金額達2.3億元，由桃園市政府追討，市府交通局先前發函桃園客運，要求業者3月31日陳述意見，陳雅玲說，若結果仍須繳回全部補助款，桃園客運一樣會在法定期間內提起訴願以為救濟。

至於桃園客運爆出詐領購車補助，陳雅玲也說，歷經那麼大的教訓，公司內部已經強化管理機制，相關採購流程一定合法，不會再有問題。

桃園客運總站照片。記者張裕珍／攝影
桃園客運總站照片。記者張裕珍／攝影

公車 客運

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