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2020年度治安滿意度調查多項下跌 檢察官滿意度未過半

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020全年度民眾治安滿意度調查結果。記者李隆揆／攝影
國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020全年度民眾治安滿意度調查結果。記者李隆揆／攝影
國立中正大學犯罪研究中心針對2020全年度進行治安滿意度調查，結果顯示民眾對去年整體治安滿意度達61.6％，較前年降低4.9％，仍處近年高點；學者表示，雖民眾對各項施政滿意度皆逾6成，仍建議政府機關持續朝「關注新興犯罪型態」、「強化警方與其他機關合作」、「增進警察人員福利與保障」等三大方向加強。

研究顯示，民眾對去年整體治安滿意度達61.6％，較前年的66.5％降低4.9％，但仍高於2018年（35.4％）、2017年（24.3％）及2016年（30.8％），尚處近年高點；民眾對去年住家及社區治安滿意度達87.9％，較前年的88％稍降0.1％，降幅不大。

在去年「警察維護治安工作」方面，民眾滿意度達85.4％，雖較前年89％降低89％，仍高於2018年的77.5％，同樣處於近5年滿意度高點。「檢察官犯罪偵查工作」方面，民眾滿意度達48.5％，較前年52.7％降低4.2％，但高於2018年的32.3％。

在「治安議題及施政作為」方面，民眾對政府掃毒表現滿意度為63.4％，詐騙防治滿意度也有66.7％的滿意度，民眾滿意度皆呈穩定上升趨勢，顯示民眾確實可見政府對於打詐、掃毒工作的投入。

中正大學犯罪防治研究所國際事務長許華孚說，民眾對於政府維持治安工作的各項施政滿意度，皆可算是維持歷年高點，值得肯定；仍建議政府應更重視警政工作，強化警察機關與其他司法、地方、教育、學校等機關的合作，完善整體社會安全網絡，提升警察執法職權，強力執行各項新興犯罪防制措施與宣導作為，防止犯罪危害社會。

此外，警察照護人民安全及執行繁複勤務，一再反映出危勞工作的辛苦，「警察工作很辛苦，民眾滿意度很高，但一直有警察猝死」，呼籲政府進一步增進第一線警察人 員之福利待遇與退休保障。

對於民眾對「檢察官犯罪偵查工作」滿意度未過半，許華孚認為，檢察官畢竟不像警察站在第一線執法追緝，民眾對於檢察官的工作內容相對比較陌生，建議加強宣傳檢察機關的工作表現，以獲取民眾支持。

中正大學犯罪防治研究所所長陳慈幸則提到，近年許多檢察人員在臉書上建立專頁進行「法普」，其實有越來越多民眾了解檢察工作，相信未來民眾對檢察機關的滿意度會穩定上升。

中正大學犯罪防治研究所所長陳慈幸。記者李隆揆／攝影
中正大學犯罪防治研究所所長陳慈幸。記者李隆揆／攝影
中正大學犯罪防治研究所國際事務長許華孚。記者李隆揆／攝影
中正大學犯罪防治研究所國際事務長許華孚。記者李隆揆／攝影

警察 檢察官 中正大學

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