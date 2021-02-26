桃客涉詐領購車補助 公總10年來首度撤銷資格追討2.3億

桃園客運先前才遭爆出駕駛超時工作及工時造假，共計查獲245件挨罰220萬元。去年底又被爆出浮報大客車購車款1244萬多元，涉嫌詐領公路總局汰舊換新車補助款，被起訴。公路總局今天說，將撤銷該案所有購車補助，這也是公總推動公共運輸計畫補助10年來的首次。預計將追討2.3億元，限三個月內提出還款計畫。

起訴指出，桃客為因應購車需求2016年11月22日舉辦議價會議，由各家大客車場簡報，桃客由時任董事長吳運豐，副董黃伯弘、業務部總經理楊世勳及梁姓、吳姓經理，林姓副理參與議價，會後決定以3億5625萬元向雲從龍採購10輛大客車、75輛低底盤公車。

但吳等考量公路總局核發的購車補助款，是按照客運業者實際購車金額一定比例計算，他們為爭取更高額補助款，和雲從龍楊姓負責人、採購業務蔡姓負責人謀議，由楊指示蔡製作不實金額共3億7600元的購車契約，以虛增車輛價單，吳運豐為掩飾價差，就和雲從龍簽立虛偽廣告租約。

檢方查出，桃客業務部管理組張姓副組長在2016年12月2日、12月26日，分別製作桃客公司內部簽呈，並在後方檢附「載有真實購車金額的議價紀錄」、「載有不實購車金額的購車契約」、「不實車體廣告租賃契約及協議書」等，再逐級上呈申請用印，最後送交公路總局。

桃客因此依「105年度公路公共運輸提升計畫第2波計畫補助案」、「105年度精進市區客運低地板車輛比例專案補助案」、「105年度第2波公路客運車輛汰舊換新審核及金費分配表補助案」，共詐得1244萬多元購車補助款。

對此，公路總局說，依行政程序法第117條及第119條，已於2月初發文，撤銷該業者所有購車補助，這也是十年來首次對運輸業補助核定撤銷。不過公總說，該業者以後還是可以申請補助，因為申請屬於地方政府權限，公總對口是地方政府，不會直接對業者。