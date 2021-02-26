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男踢光LINE群成員 檢認不構成妨害電腦使用不起訴

中央社 / 高雄26日電

男子擅自將LINE群組成員踢光，遭提告妨害電腦使用罪。 示意圖／Ingimage
男子擅自將LINE群組成員踢光，遭提告妨害電腦使用罪。 示意圖／Ingimage

蔡姓民眾在LINE上成立團購群組，成員近50人，遭許男將成員踢光。蔡姓民眾憤而提告妨害電腦使用罪。但高雄地檢署認為群組成員本有相關權限，不構成入侵電腦要件，處分不起訴。

高雄地檢署不起訴書指出，蔡姓民眾去年8月6日在通訊軟體LINE成立「團購免運超便宜」群組，成員約有40到50人，但同年9月6日晚間卻有一名LINE暱稱為「泰德」的人將群組成員和蔡姓民眾通通踢出，蔡姓民眾憤而提告妨害電腦使用罪。

高雄市政府警察局新興分局獲報後查出「泰德」身分為許姓男子，但他接受警詢時否認自己涉案，僅記得有人邀他進入群組，但不記得是誰邀請，也沒有踢群組的任何人，並稱是接到警方通知才知道有這件事。

檢方調查，LINE群組的設計並沒有管理員跟一般成員區別，人人都有管理員權限，也就是說每個群組的人都有新增或刪除成員權限。許男將成員全部踢出，並不需要「入侵」成員們的電腦，群組成員電腦資料也不會被刪除變更。

檢察官認為，許男雖將蔡姓民眾踢出群組，但並沒侵入蔡姓民眾的手機，且蔡姓民眾手機資料也未被刪除變更，因此與妨害電腦使用罪中「無故變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄」構成要件不符，據此不起訴許男。

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