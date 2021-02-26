慶富案再受注目 黃紹庭：高市府要續採相關法律行動

慶富造船公司承造海軍獵雷艦，以虛偽增資等方式向多家銀行詐貸63億元，2019年9月高雄地方法院判決慶富公司董事長陳慶男25年徒刑，陳慶男上訴二審，高等法院高雄分院今天宣判，陳慶男仍被判25年刑期。高雄市議會慶富案專案調查小組成員之一的議員黃紹庭說，這表示慶富承造獵雷艦案有許多不實，但當時高雄市政府和高雄銀行還一直幫助慶富，前海洋局長王端仁也幫慶富「喬」土地，王因此被彈劾、申誡，王涉圖利慶富之嫌，高雄市政府應採取進一步法律行動，向王做民事求償。

黃紹庭說，法院的一、二審判決，都說明慶富承造獵雷艦向銀行詐貸，然而慶富案不只慶富和銀行之間的事，這中間還有高雄市政府的角色，像王端仁被監察院彈劾，被公懲會申誡，就表示當年王幫慶富取得建造獵雷艦的土地不是簡單的「雞婆」去幫忙找土地，不是單純的行使行政裁量權，而是監察院彈劾文中所所指的背離「行政程序外接觸」之禁止規定，既是違反規定，就損及政府的權益，何況那時興達港的相關土地有機會做遊艇碼頭，發展遊艇產業，因為慶富案，此投資未成，也是高雄市府的損失。