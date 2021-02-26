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慶富案再受注目 黃紹庭：高市府要續採相關法律行動

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

慶富造船公司承造海軍獵雷艦，以虛偽增資等方式向多家銀行詐貸63億元，2019年9月高雄地方法院判決慶富公司董事長陳慶男25年徒刑，陳慶男上訴二審，高等法院高雄分院今天宣判，陳慶男仍被判25年刑期。高雄市議會慶富案專案調查小組成員之一的議員黃紹庭說，這表示慶富承造獵雷艦案有許多不實，但當時高雄市政府和高雄銀行還一直幫助慶富，前海洋局長王端仁也幫慶富「喬」土地，王因此被彈劾、申誡，王涉圖利慶富之嫌，高雄市政府應採取進一步法律行動，向王做民事求償。

黃紹庭說，法院的一、二審判決，都說明慶富承造獵雷艦向銀行詐貸，然而慶富案不只慶富和銀行之間的事，這中間還有高雄市政府的角色，像王端仁被監察院彈劾，被公懲會申誡，就表示當年王幫慶富取得建造獵雷艦的土地不是簡單的「雞婆」去幫忙找土地，不是單純的行使行政裁量權，而是監察院彈劾文中所所指的背離「行政程序外接觸」之禁止規定，既是違反規定，就損及政府的權益，何況那時興達港的相關土地有機會做遊艇碼頭，發展遊艇產業，因為慶富案，此投資未成，也是高雄市府的損失。

黃紹庭說，他去年曾在議會向當時的代理市長楊明州質詢此事，要市府向王端仁採取法律行動，楊明州說要研究，可是到目前並沒有下文，市府有必要向市民交代。

慶富案因二審宣判再受注目，市議員黃紹庭認為高雄市政府要就其中市府失職人員的部分續採相關法律行動。圖／本報資料照片
慶富案因二審宣判再受注目，市議員黃紹庭認為高雄市政府要就其中市府失職人員的部分續採相關法律行動。圖／本報資料照片

慶富案 高雄市 獵雷艦

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