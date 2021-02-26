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霧峰林家後代林明洋「以父之名」偽造本票 判緩刑4年

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

霧峰林家後代、明台產險前董事長林博正么兒林明洋，積欠李姓男子上億元，被控冒用父親及胞兄林明源名義開本票1.5億元還債，林明洋坦承偽造父、兄簽字，被訴偽造有價證券罪，台北地院審理，今天判林明洋有期徒刑1年10月，緩刑4年，參加法治教育4場次。可上訴。

2016年，林明洋與李姓男子合夥買歐元，未料卻買到假歐元，李覺得被騙，要求林明洋負擔上億元投資損失，林明洋無力償還、拖欠超過2年，但畏懼李的黑道背景，被控冒用父、兄名義開出多張本票、支票及還款保證書將1億5000萬元償還李。

李姓男子拿到票據後，向林博正求償，林博正得知與林明洋有關，另懷疑林明洋製作假債權串通外人掏空家產，由於李曾傳恐嚇簡訊威脅林博正，林博正於是對林明洋、李姓男子提告，檢察官依偽造有價證券罪嫌起訴林明洋。

法院開庭，林明洋坦承冒用父、兄的名義偽造債權，聲稱在外欠錢被債主逼急，出此下策，台北地院審結，今天宣判。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

黑道 恐嚇

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