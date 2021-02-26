聽新聞
test
0:00 / 0:00
霧峰林家後代林明洋「以父之名」偽造本票 判緩刑4年
霧峰林家後代、明台產險前董事長林博正么兒林明洋，積欠李姓男子上億元，被控冒用父親及胞兄林明源名義開本票1.5億元還債，林明洋坦承偽造父、兄簽字，被訴偽造有價證券罪，台北地院審理，今天判林明洋有期徒刑1年10月，緩刑4年，參加法治教育4場次。可上訴。
2016年，林明洋與李姓男子合夥買歐元，未料卻買到假歐元，李覺得被騙，要求林明洋負擔上億元投資損失，林明洋無力償還、拖欠超過2年，但畏懼李的黑道背景，被控冒用父、兄名義開出多張本票、支票及還款保證書將1億5000萬元償還李。
李姓男子拿到票據後，向林博正求償，林博正得知與林明洋有關，另懷疑林明洋製作假債權串通外人掏空家產，由於李曾傳恐嚇簡訊威脅林博正，林博正於是對林明洋、李姓男子提告，檢察官依偽造有價證券罪嫌起訴林明洋。
法院開庭，林明洋坦承冒用父、兄的名義偽造債權，聲稱在外欠錢被債主逼急，出此下策，台北地院審結，今天宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言