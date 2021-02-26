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影射潘孟安外遇已婚女性 國民黨、張雅屏賠60萬並道歉確定
2014年屏東縣縣長選舉期間，時任國民黨屏東縣黨部主委的張雅屏散發有關民進黨縣長候選人潘孟安的文宣，影射潘和議員林郁虹有不正常交往；林郁虹認為名譽權受損，提告要求張、國民黨賠償並登報道歉，一、二審均判張、國民黨應連帶賠償林60萬元，並在四大報頭版刊登道歉啟事；最高法院駁回上訴，全案確定。
林郁虹指出，張雅屏2014年10月9日囑託娜魯灣協會秘書長廖柏哖到屏東市民生路郵局寄送950份文宣給國民黨黨員，10月底再請國民黨屏東縣黨部第三組組長黃文政、廣告企劃業者劉增利構思、印製10萬6千份不實文宣散發，甚至還登報宣傳。文宣內容都是影射潘與女性有不正常交往。
張雅屏、國民黨抗辯，張在製作文宣之前已經廣泛訪查地方人士，指出潘孟安和林郁虹在內多名女性有緋聞，已善盡查證義務，縱使無法證明兩人婚外情為真，但也受言論自由保障，不應負賠償責任。
高雄高分院二審認為，張未盡查證義務，不實文宣足以讓一般人認為已婚的林郁虹和潘孟安有婚外情，造成林郁虹家庭破裂等負面印象，貶損林在社會上的評價，侵害名譽權。
另張雅屏散布選舉文宣，屬於擔任主委的職務，張又和國民黨間有僱傭關係，國民黨有監督職務的義務，應負雇用人連帶賠償責任，審酌後判張雅屏、國民黨應連帶賠償60萬元，並在四報頭版刊登道歉啟事一日；最高法院認為二審判決妥適，駁回國民黨和張雅屏上訴確定。
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