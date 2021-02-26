快訊

截獲檢疫性有害生物！大陸3月1日起暫停台灣鳳梨輸入

101消失霧霾！北市空氣差 教育局：學校戶外課程改室內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影射潘孟安外遇已婚女性 國民黨、張雅屏賠60萬並道歉確定

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

2014年屏東縣縣長選舉期間，時任國民黨屏東縣黨部主委的張雅屏散發有關民進黨縣長候選人潘孟安的文宣，影射潘和議員林郁虹有不正常交往；林郁虹認為名譽權受損，提告要求張、國民黨賠償並登報道歉，一、二審均判張、國民黨應連帶賠償林60萬元，並在四大報頭版刊登道歉啟事；最高法院駁回上訴，全案確定。

林郁虹指出，張雅屏2014年10月9日囑託娜魯灣協會秘書長廖柏哖到屏東市民生路郵局寄送950份文宣給國民黨黨員，10月底再請國民黨屏東縣黨部第三組組長黃文政、廣告企劃業者劉增利構思、印製10萬6千份不實文宣散發，甚至還登報宣傳。文宣內容都是影射潘與女性有不正常交往。

張雅屏、國民黨抗辯，張在製作文宣之前已經廣泛訪查地方人士，指出潘孟安和林郁虹在內多名女性有緋聞，已善盡查證義務，縱使無法證明兩人婚外情為真，但也受言論自由保障，不應負賠償責任。

高雄高分院二審認為，張未盡查證義務，不實文宣足以讓一般人認為已婚的林郁虹和潘孟安有婚外情，造成林郁虹家庭破裂等負面印象，貶損林在社會上的評價，侵害名譽權。

另張雅屏散布選舉文宣，屬於擔任主委的職務，張又和國民黨間有僱傭關係，國民黨有監督職務的義務，應負雇用人連帶賠償責任，審酌後判張雅屏、國民黨應連帶賠償60萬元，並在四報頭版刊登道歉啟事一日；最高法院認為二審判決妥適，駁回國民黨和張雅屏上訴確定。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

國民黨 潘孟安

延伸閱讀

影射潘孟安外遇 國民黨、張雅屏登報道歉2日確定

外傳接農委會主委 潘孟安：不可能、留在屏東跟大家打拚

佳冬拜新丁破重男傳統 潘孟安讚落實男女平權

潘孟安用肉圓力挺蔡英文 秀滿滿香菜邀請「視網膜」

相關新聞

影射潘孟安外遇已婚女性 國民黨、張雅屏賠60萬並道歉確定

2014年屏東縣縣長選舉期間，時任國民黨屏東縣黨部主委的張雅屏散發有關民進黨縣長候選人潘孟安的文宣，影射潘和議員林郁虹有...

中山警分局包庇色情酒店案 起訴2員警10業者求重判

「嘉儷寶」酒店集團業者呂振世按月向台北市中山分局官警集體行賄，截至今查到多名員警共收494萬元。台北地檢署今依貪汙罪起訴...

慶富獵雷艦詐貸案二審宣判 駁回陳慶男上訴維持25年徒刑

慶富造船公司承造海軍6艘獵雷艦，以虛偽增資等方式，向多家銀行詐貸63億元，2019年9月經高雄地方法院依銀行法等罪，判決...

鐵警案兇嫌改判 二審檢方及一審鑑定醫師互指對方錯誤

鐵路警察李承翰命案，日前二審台南高分院改判鄭嫌有期徒刑17年、強制監護5年；一審為鄭作精神鑑定的身心科醫師沈正哲，對判決...

慶富案再受注目 黃紹庭：高市府要續採相關法律行動

慶富造船公司承造海軍獵雷艦，以虛偽增資等方式向多家銀行詐貸63億元，2019年9月高雄地方法院判決慶富公司董事長陳慶男2...

3000萬元劫鈔案幕後主謀 四海幫郝廣民強盜判10年

台北市2名女子受託替黃金買賣業者送3000萬元現鈔，被男子王璟澄、林東賢持刀搶劫，王判刑7年4月、林判刑7年10月；檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。