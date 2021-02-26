「打造下一代加密島」新加坡長江集團吸金 幹部50萬交保

新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福等人宣稱投資「澳洲大克佩爾島」、「打造下一代加密島」發行「長江玉幣」等方案，吸引292人投資，不法吸金3.8億多元。台北地檢署昨約談楊等6人到案，複訊後依違反銀行法等罪命楊交保50萬元併限制出境、出海。

愛組主任檢察官黃冠運昨指揮北機站，兵分16路搜索並約談楊耀福、蕭圓繻、馮琇圓、李素貞、李梅緣、劉秋菊、王宣文。至於魏、吳兩人不在境內而沒到案，日後不排除發布通緝。

漏夜偵訊後，王宣文請回、劉秋菊交保5萬元、李素貞請回、馮琇圓交保2萬元、蕭圓繻交保30萬元併限制出境、出海；楊耀福交保50萬併限制出境、出海。李梅緣經調查官初訊後，直接在北機站請回。

檢調調查，魏萬龍是新加坡魏朝公司、新加坡長江控股公司、新加坡長江集團公司及新加坡大克佩爾島公司董事。吳阮弘是新加坡長江集團公司台灣分公司前顧問。

楊耀福是新加坡魏朝公司及新加坡大克佩爾島公司董事、新加坡長江集團公司台灣分公司董事長，也是達豐企業有限公司負責人及占盛企業有限公司實際負責人。蕭圓繻是新加坡魏朝及新加坡大克佩爾島董事 ，也是新加坡長江集團公司台灣分公司執行長。

李梅緣是蕭圓繻小姑兼占盛公司登記負責人。馮琇圓是新加坡長江集團公司台灣分公司及達豐公司員工，負責公司帳務及人事等業務。李素貞是蕭圓繻友人，為新加坡長江控股公司股東，曾招攬投資人加入方案。