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中山警分局包庇色情酒店案 起訴2員警10業者求重判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

前中山一派出所員警陳俊安。圖／資料照
前中山一派出所員警陳俊安。圖／資料照
「嘉儷寶」酒店集團業者呂振世按月向台北市中山分局官警集體行賄，截至今查到多名員警共收494萬元。台北地檢署今依貪汙罪起訴李功華、陳俊安2員警及10名業者。檢方認為，兩名員警犯後猶矢口否認而毫無反省之意，請求法院從重量刑。

檢方痛批，李、陳身為公務員已領取國家俸祿，卻仍長期向業者收取賄款，執行臨檢之際，也自甘配合酒店業者而未落實取締，嚴重掏空警察職權，罔顧警察職業之尊嚴。

2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警780萬元。

去年10月28日，辦案人員查出中山一派出所前員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

去年11月19日，檢察官林錦鴻發動第5波行動，約談嘉麗寶酒店股東游岳羲、會計莊靖華到案說明。兩人涉從2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易。

檢方調查後，今依貪汙治罪條例之違背職務行收受賄罪起訴李功華、陳俊安2員警及10名業者游岳羲、莊靖華、曾小琪、曾筠心、林琪、余沛樺、劉秀惠、呂振世、鄭雅文、李政忠等12人。

今日偵結的被告，共有10人在押，今除呂男（另案在押，押期未滿）之外都移審台北地院，由法官開接押庭決定是否繼續收押。至於員警吳翊銘（停職中）、陳彥安、涂維廉、張寧仍繼續偵辦中，全案還有未爆彈。

前中山一派出所員警李功華。圖／資料照
前中山一派出所員警李功華。圖／資料照

酒店 警察 貪汙

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