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慶富獵雷艦詐貸案二審宣判 駁回陳慶男上訴維持25年徒刑

聯合報 / 記者林保光／即時報導

慶富承造獵雷艦詐貸案，董事長陳慶男上訴二審，今天遭高雄高分院駁回。圖／本報資料照片
慶富承造獵雷艦詐貸案，董事長陳慶男上訴二審，今天遭高雄高分院駁回。圖／本報資料照片

慶富造船公司承造海軍6艘獵雷艦，以虛偽增資等方式，向多家銀行詐貸63億元，2019年9月經高雄地方法院依銀行法等罪，判決慶富董事長陳慶男25年徒刑。陳慶男不服，上訴二審，今天上午高等法院高雄分院宣判，駁回他的上訴，判決刑期一審相同。

陳慶男因涉詐欺、背信、洗錢、違反公司法、銀行法、商業會計法、營業秘密法等罪，經高雄地方法院判25年徒刑，併科罰金1億零500萬元，另依違反銀行法，裁罰慶富公司2億8000萬元。

80歲的陳慶男因受慶富前執行長簡良鑑控告損害債權，去年7月經高雄高分院更一審，判決1年徒刑，目前他因此案服刑中。

今天慶富獵雷艦詐貸案，高雄高分院二審宣判，讓陳慶男透過遠距視訊聆判。視訊中，陳慶男理光頭、戴眼鏡和口罩，只應答他的名字、生日、身分字號，未說其他話。陳慶男只在宣判前，在準備遠距視訊時，回答旁人說「身體還好」。

慶富獵雷艦詐貸案，一審判決指出，慶富資本額原僅5億3000萬元，無能力承擔獵雷艦鉅額標案，也無法負擔獵雷艦標案鉅額的履約保證金、預付款還款保證金等款項，但陳慶男夫妻將公司貨款或籌借的資金，由另間慶洋投資公司佯裝增資給慶富股款，讓第一銀行同意籌組聯貸，再以同手法向銀行團詐貸「購料周轉金」，詐取第一銀行「建造專戶」銀行債權擔保存款42億元，並向高雄銀行詐貸4億8000多萬元。

陳慶男另與次子陳偉志及韓籍梁姓男子，以紙上公司假合約、發票，向元大、台中銀行、新光銀行及一銀高雄分行，詐貸過渡性融資16億7000多萬元。

陳慶男與公司總計詐貸的63億餘元，輾轉匯回慶富或關係企業，供公司營運、償還其他借款。

陳慶男 慶富 詐貸

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