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鐵警案兇嫌改判 二審檢方及一審鑑定醫師互指對方錯誤

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

鐵路警察李承翰命案，日前二審台南高分院改判鄭嫌有期徒刑17年、強制監護5年；一審為鄭作精神鑑定的身心科醫師沈正哲，對判決有不同看法，並指二審檢察官對他無理指控，曾在庭上說出「將嫌犯帶到速食店鑑定」的不實指控，檢方則反駁曾有此說法，強調「僅質疑鑑定報告不夠嚴謹」。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，沈前天說「檢察官在庭上曾說，沈將嫌犯帶到速食店做鑑定」，這與事實完全不符，絕對是錯誤指控，因為檢察官都知道「所有在押嫌犯都是由法警開囚車，載到醫院做專業鑑定，不可能帶去速食店」檢察官絕不可能這麼說。

蔡英俊說，檢方僅質疑沈醫師，「在速食店完成鑑定報告不夠嚴謹」，絕沒有「帶嫌犯到速食店」說法，研判沈醫師當時並不在法庭現場，是否被媒體錯誤訊息誤導？

「媒體錯誤訊息檢察官為何不要求澄清？」沈正哲說，當天不在法庭，是看媒體報導，媒體報導「檢察官說：沈將嫌犯帶到速食店做鑑定」錯誤訊息，檢方就應該立即澄清，檢方當時未澄清，導致更多民眾質疑該鑑定報告，甚至侮蔑、網路攻擊鑑定醫師，質疑他的專業。

沈正哲還說，被檢察官質疑專業的錯誤指控還不僅於此，像「鑑定報告在速食店2小時完成」也是錯誤說法，事實是，他和工作團隊前期分別先以2到4周，審視相關卷宗、嫌犯過往資料，鑑定期間他和團隊不僅白天作鑑定，他更連續加班多日，最後一天整理資料，加班到晚餐也沒吃，才到速食店吃晚餐，並拿出電腦完成最後文書排版工作。

他說，一份鑑定報告完成是團隊共同努力，絕非個人，也非幾小時或6到8天就能完成，檢方只因為他去速食店，質疑「鑑定報告不夠嚴謹」，已經造成許多醫師反彈，反問「難道作鑑定報告要先燒香、沐浴淨身？」

身心科醫師沈正哲認為，檢方應該針對報告內容發問，而非質疑他的專業，若出現錯誤報導，更應該立即要求媒體更正。記者卜敏正／攝影
身心科醫師沈正哲認為，檢方應該針對報告內容發問，而非質疑他的專業，若出現錯誤報導，更應該立即要求媒體更正。記者卜敏正／攝影

檢察官 醫師 殺警

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