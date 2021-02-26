鐵警案兇嫌改判 二審檢方及一審鑑定醫師互指對方錯誤

鐵路警察李承翰命案，日前二審台南高分院改判鄭嫌有期徒刑17年、強制監護5年；一審為鄭作精神鑑定的身心科醫師沈正哲，對判決有不同看法，並指二審檢察官對他無理指控，曾在庭上說出「將嫌犯帶到速食店鑑定」的不實指控，檢方則反駁曾有此說法，強調「僅質疑鑑定報告不夠嚴謹」。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，沈前天說「檢察官在庭上曾說，沈將嫌犯帶到速食店做鑑定」，這與事實完全不符，絕對是錯誤指控，因為檢察官都知道「所有在押嫌犯都是由法警開囚車，載到醫院做專業鑑定，不可能帶去速食店」檢察官絕不可能這麼說。

蔡英俊說，檢方僅質疑沈醫師，「在速食店完成鑑定報告不夠嚴謹」，絕沒有「帶嫌犯到速食店」說法，研判沈醫師當時並不在法庭現場，是否被媒體錯誤訊息誤導？

「媒體錯誤訊息檢察官為何不要求澄清？」沈正哲說，當天不在法庭，是看媒體報導，媒體報導「檢察官說：沈將嫌犯帶到速食店做鑑定」錯誤訊息，檢方就應該立即澄清，檢方當時未澄清，導致更多民眾質疑該鑑定報告，甚至侮蔑、網路攻擊鑑定醫師，質疑他的專業。

沈正哲還說，被檢察官質疑專業的錯誤指控還不僅於此，像「鑑定報告在速食店2小時完成」也是錯誤說法，事實是，他和工作團隊前期分別先以2到4周，審視相關卷宗、嫌犯過往資料，鑑定期間他和團隊不僅白天作鑑定，他更連續加班多日，最後一天整理資料，加班到晚餐也沒吃，才到速食店吃晚餐，並拿出電腦完成最後文書排版工作。