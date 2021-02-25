認為群光電子非法解雇 月薪23萬前總經理提告失敗

群光電子前總經理徐仁富認為被公司無理由終止勞動契約，提告請求確認僱傭關係存在，但台北地方法院認為徐進入公司就擔任管理階層，不適用勞動契約，而是委任關係，加上他同意公司的優退條件，判徐敗訴，可上訴。示意圖／ingimage

群光電子前總經理徐仁富認為被公司無理由終止勞動契約，提告請求確認僱傭關係存在，但台北地方法院認為徐進入公司就擔任管理階層，不適用勞動契約，而是委任關係，加上他同意公司的優退條件，判徐敗訴，可上訴。

徐仁富曾因不滿樓上鄰居，而自製3支「震樓神器」敲打天花板，被住戶提告，檢方依強制罪嫌起訴。

徐仁富提告主張，他2017年2月6月開始擔任群光電子總經理特助，約定年薪800萬元；他指出，前年5月開始每月月薪為23萬餘元。未料，打理台灣事業的前執行長過世後，新執行長上任逼退諸多資深員工，他前年1月被調職後勤單位後，9月遭公司無理由解雇。

徐指出，他需要接受公司考評，也沒有辦法自行決定上班時間、工作地點等，公司對他有指揮監督、懲戒權，因此雙方屬於僱傭關係，適用勞基法規定。另公司以「優退」名義來非法解僱他，但兩造在條件上沒有達成合意，因此提告請求僱傭關係存在。

法官認為，徐仁富進入公司擔任總管理處特助，2017年開始擔任事業部總經理，事隔2年又升任總管理處特別助理兼幕僚長，管理公司七大部門，且他每日出退勤時間不一，再者從雙方契約來看，認定徐和公司屬於委任關係。

判決指出，根據證人說法，徐和公司討論優退條件時，曾表示今年公司比較賺錢，希望多分配一點，要有退休金、年終獎金、信託股票等語，離職前也特別寄電子郵件確認信託股票是否匯撥完成，因此認定雙方對優退條件達成合意，判徐敗訴。