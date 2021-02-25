2700元辦餐會宴請7選民 2男各判3年2月

新北市陳姓和游姓男子涉嫌於108年底以2700元舉辦餐會，請求7名選民支持當時競選山地原住民立委的民進黨籍候選人伍麗華，台北地方法院今天依違反選罷法各判2人3年2月徒刑。

檢方起訴指出，民進黨民國108年12月於桃園市大溪區舉辦總統及原住民立委聯合造勢活動，烏來後援會成員陳男、游男安排選民搭遊覽車前往大溪參加造勢活動，一行人返抵烏來後，由陳男、游男舉辦餐會，請7名選民吃飯。

檢方查出，陳男、游男在當天上午遊覽車前往造勢活動途中，以麥克風呼籲選民支持伍麗華，晚間在餐廳共同出資新台幣2700元辦桌宴請選民，並屢屢拜託投票支持伍麗華。檢方依違反選罷法起訴2人。

台北地方法院審理後，認定2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，但考量他們要行賄的對象只有7人，金額僅2700元，並非大規模計畫性賄選，判決2人各有期徒刑3年2月，褫奪公權2年。全案可上訴。