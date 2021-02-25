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國民黨以美金公債低銷追徵8.6億元案 3月25日宣判

中央社 / 台北25日電

黨產會調查國民黨轉帳撥用土地案，追徵國民黨獲利的8.6億元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷，法院今天就債務人異議之訴部分辯論終結，訂3月25日宣判。

不當黨產處理委員會調查國民黨轉帳撥用土地案，指出國民黨獲利新台幣8.6億元，屬於不當取得財產；黨產會於民國106年6月中作出行政處分，向國民黨追徵8.6億元。

國民黨拒繳對黨產會提起撤銷訴訟、債務人異議之訴，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元債務。

台北高等行政法院今天針對「債務人異議之訴」進行言詞辯論，就本件是民國38年以前在大陸發行的美金公債，依兩岸關係條例第63條第3項1款規定，在國家統一前不予處理，由兩造進行爭辯。

國民黨委任律師指出，國民黨當年對國家的債權，雖兩岸關係條例第63條第3項1款明文規定，但現今面臨的是一個特殊狀況。當時的立法目的已不存在，請法院允許作為抵銷。

黨產會委任律師指出，國民黨的抵銷主張如果經法院裁判會有既判力，本件國民黨既然爭執債務是否存在、行使是否須記名債票及金額價值若干這些爭議均須得普通法院民事庭調查審認，無從於行政訴訟中為判斷。

國民黨 黨產會 債務

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