7歲童言「當我爸好嗎」引執行署不忍 善心人出手援助

法務部執行署新北分署日前執行案件，發現一名積欠20萬元罰緩的44歲羅姓華僑家徒四壁，為養家糊口遠赴國外謀生，只留妻子在台照顧3名幼子，其中一名兒子還因久未見到父親，在主任執行官黃有文帶隊前往探訪時向他表示「當我爸爸好嗎？」，令執行官十分不捨，案經媒體報導後，引發社會熱烈回響，今天更有不願具名的善心人士出面替羅繳清罰款，緩解羅家負擔。

據悉，44歲羅姓男子是緬甸華僑，20多年前來台求學時，認識同為緬甸華僑的太太，兩人相識相戀步入禮堂，婚後決定留在台灣定居，目前育有3名未成年子女。羅男為了家計，2年多前開始在緬甸幫人架設網路，每月收入3萬多元，扣除自己生活費，每月匯給在台妻兒2萬元，但扣掉台灣房租1萬1千元，妻兒4口人生活費所剩無幾。

去年初，羅回緬甸探望母親，返台時當地親戚熱情塞了一包梅乾菜給他當作禮物，因匆忙趕機未察，抵台通關時被查出內含「香腸碎料」，因此被裁罰20萬元，令羅男家庭經濟更為吃緊。

新北分署日前利用春節愛心關懷機會前往拜訪，發現羅男目前人在緬甸工作，已逾一年未歸，帶隊主任執行官黃有文致贈兩千元紅包給羅男7歲兒子，他卻在收下向黃有文表示「你當我爸爸好嗎？」，讓他十分不捨，向羅妻指出，若繳不出20萬罰緩，最多可分72期繳納，每期約繳2777元，但羅妻表示全家4人皆靠丈夫每月匯回的2萬元維生，扣除房租僅剩9千元，無力繳納罰款。

案經媒體報導引發社會關注，新北市府社會局也介入協助，更有不少善心人士紛紛致電新北分署，表示想替羅家做點事，但均被羅太太婉拒，表示羅男響回國後自己處理。