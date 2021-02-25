指醫師將被告帶到速食店精神鑑定 檢方嚴詞否認

中央社 / 嘉義市25日電

鐵路警察李承翰被刺死案，二審改判被告17年，台中榮總嘉義分院精神科醫師沈正哲昨天表示，二審檢察官無理指控他把嫌犯帶到速食店做精神鑑定；檢方今天嚴詞否認。

鐵路警察李承翰被刺死案，二審台南高分院昨天改判鄭姓凶嫌17年，服刑期滿再強制監護5年。沈正哲昨天接受媒體聯訪時提到，一審檢察官不同意鑑定內容，就攻擊他不專業，二審檢察官指他把嫌犯帶到速食店做精神鑑定，這樣無理的指控導致很多人對他產生誤解。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，經徵詢當時蒞庭的二審檢察官，檢察官並沒有提到醫師把嫌犯帶到速食店做精神鑑定，這一部分為醫師亂拼湊、虛構內容，在押的被告怎麼有可能會被帶到速食店精神鑑定。

另外，針對沈正哲認為一審檢察官不同意鑑定內容，攻擊他不專業部分，蔡英俊說，主要是沈正哲在一審的審理時曾提到，醫院門診以外時間，就是會查房，或是去台北教書上課，因此，晚上都會去速食店唸書，因此，當時連去了3、4天速食店完成鑑定報告。

蔡英俊指出，沈正哲身邊沒有相關卷證資料，只憑自己筆記印象，就下鑑定判斷，因此，一審公訴檢察官才會質疑鑑定程序不夠嚴謹，且認為這一份鑑定報告可信低。

台鐵北上第152車次自強號列車民國108年7月3日晚間8時56分駛抵嘉義車站，鄭姓男子遭列車長發現無票乘車，鄭男因補票問題和列車長發生衝突。鐵路警察局高雄分局嘉義派出所24歲警員李承翰上車處理，遭鄭男以尖刀刺傷腹部，送醫失血過多不治。

鄭男遭逮被移送法辦，嘉義地院採納沈正哲的精神鑑定報告，以鄭男罹患思覺失調症而判無罪，但台南高分院認定鄭男辨識行為及控制能力未完全喪失，撤銷原判決，改判17年，全案可上訴。

檢察官 速食 嘉義

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