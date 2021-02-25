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孫道存2案要關4年3月 已關3年爭取免再入獄

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存掏空資產200億元入監3年刑滿出獄，但另侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款被判刑1年6月確定，檢方聲請定應執行刑，法院裁定4年3月，等於孫還要再服刑1年多，孫提抗告，求免再入監。

台北地檢署將待抗告結果出爐並確定，再決定是否寄發執行傳票通知孫道存報到服所剩之殘刑。

孫道存挪用2個基金會資金一案，去年3月一審被判刑1年6月，孫上訴後又撤回上訴，全案確定。

由於公益侵占案的行為時間，是掏空案確定以前所犯案件，檢察官依規定就前、後2案向法院聲請定應執行刑。

台北地院日前裁定孫道存2案應合併執行有期徒刑4年3月，而孫犯掏空案已服刑3年刑滿，可直接抵扣，但依裁定，還應服1年3月的殘刑，孫因此抗告爭取應執行刑刑期「少於」4年3月，即可免於再次入獄。

孫道存 掏空 檢察官

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