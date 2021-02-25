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新北衛生局女職員墜樓扯出性侵疑雲 家屬聲請再議爭公道

中央社 / 新北25日電

新北市衛生局林姓女員工去年7月3日墜樓身亡，牽扯出生前遭經營物理治療所前執行長廖姓男子性侵與欺騙感情，引起外界關注。聯合報記者王長鼎／翻攝
新北市衛生局林姓女員工去年7月3日墜樓身亡，牽扯出生前遭經營物理治療所前執行長廖姓男子性侵與欺騙感情，引起外界關注。聯合報記者王長鼎／翻攝

新北市衛生局前職員林姓女子去年墜樓不治，檢方今天偵結不起訴被控強制性侵的被告。林女父母表示悲憤痛心，也對檢方忽視以死控訴權勢性侵表示遺憾。家屬將聲請再議爭取公道。

新北地檢署表示，林女父母與被告廖姓男子針對有無妨害性自主，各執一詞。林女已死亡，因此，需依客觀有無其他直接、間接證據評斷認定。本案經林女父母提出告訴，依法有再議權，可向新北地檢署聲請再議，再轉呈高檢署審核。

新北市府衛生局前職員林女去年7月3日深夜墜樓死亡前，在臉書Facebook貼千字文披露曾遭某物理治療所前執行長廖姓男子性侵害、暴力對待，並說「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」。面對各種壓力，決定「願用這條命，讓真相浮出檯面」。

墜樓案引起廣泛討論，林女的貼文說，是因為閱讀「房思琪的初戀樂園」，才明白自己隱忍沒有將遭強暴過程揭露的心境。

林女父母今天獲悉檢方不起訴被告的消息，透過文字聲明表示，檢方只有在驗屍時說明相驗結果，偵結前並未傳喚告訴人及告訴代理人陳述，相當不尊重被害者家屬。

聲明表示，檢方偵辦方向依然以舊有的性侵案件角度偵辦，完全摒棄社會大眾對此案所倡議的「權勢性侵的觀念」；不採納林女生前遺文說法，不採信證人證詞，無視被害者以寶貴生命換取的傾訴，對此結果表示深感悲憤痛心、不解。

聲明說，被害者家屬難以信服，將盡力聲請再議，以還死者公道，不讓日後的社會重演錯誤事件。

檢方說，林女已死亡，因此需依客觀上有無其他直接、間接證據評斷認定。偵查過程雙方提供照片、影片等證據，也調閱醫療紀錄、衛生局訪談錄音檔、廖男公司現場照片及格局圖、衛生局監視錄影畫面。

「房思琪的初戀樂園」是作家林奕含的長篇小說，內容講述13歲女生遭補習班中年老師性侵，身心遭受重創，精神瀕臨崩潰。

衛生局

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