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「打造下一代加密島」新加坡長江集團吸金3.8億遭法辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福等人宣稱投資「澳洲大克佩爾島」、「打造下一代加密島」發行「長江玉幣」等方案，吸引292人投資，不法吸金3.8億多元。台北地檢署今兵分16路搜索並約談楊等7人到案。

愛組主任檢察官黃冠運今指揮北機站，兵分16路搜索並約談楊耀福、蕭圓繻、馮琇圓、李素貞、李梅緣、劉秋菊、王宣文。至於魏、吳兩人不在境內而沒到案，日後不排除發布通緝。全案朝違反銀行法方向偵辦。

檢調調查，魏萬龍是新加坡魏朝公司、新加坡長江控股公司、新加坡長江集團公司及新加坡大克佩爾島公司董事。吳阮弘是新加坡長江集團公司台灣分公司前顧問。

楊耀福是新加坡魏朝公司及新加坡大克佩爾島公司董事、新加坡長江集團公司台灣分公司董事長，也是達豐企業有限公司負責人及占盛企業有限公司實際負責人。蕭圓繻是新加坡魏朝及新加坡大克佩爾島董事 ，也是新加坡長江集團公司台灣分公司執行長。

李梅緣是蕭圓繻小姑兼占盛公司登記負責人。馮琇圓是新加坡長江集團公司台灣分公司及達豐公司員工，負責公司帳務及人事等業務。李素貞是蕭圓繻友人，為新加坡長江控股公司股東，曾招攬投資人加入方案。

劉秋菊是蕭圓繻友人，曾招攬投資人加入方案。王宣文是新加坡長江集團公司台灣分公司副總及高雄門市負責人。新加坡長江集團利用區塊鏈技術，推出功能型代幣「長江玉幣 TKJade Token（TKJ）」。

檢調追查，魏及其配偶與蕭等人先於2018年9月至11月間，多次前往澳洲大克佩爾島，有意以美金5000萬元價格向澳洲Tower Holdings公司購買島，進而與當地官員多次會談及合照，並經當地新聞媒體報導。

魏、蕭等人返國後，與楊福在國內成立新加坡長江集團公司台灣分公司，以占盛及達豐公司名義廣招業務員，對外以新加坡長江集團公司台灣分公司名義推展業務，透過國內新聞媒體、臉書粉專及舉辦說明會等方式擴張經營。

眾人謊稱新加坡長江集團、新加坡長江控股公司母公司、新加坡魏朝已購買大克佩爾島，並獲澳洲政府許可開發豪華公寓300棟、豪華別墅285棟、賭場、18洞高爾夫球場、碼頭250泊位、1.5公里跑道商用機場、沙灘酒店，將成為下一個馬爾地夫。

2019年10月間，因魏朝未依約支付價款，已另覓得他人作為買主。魏明知沒買到該島，卻仍利用國內外資訊不對稱，刻意隱瞞此事，長江玉幣將作為在島上生活支付工具使用。

眾人宣稱長江玉幣買家可藉由區塊鏈技術投資不動產，降低金額門檻，招攬投資人以詐財，並持續以「打造新一代加密島」為話術，長江玉幣將用於島上不動產開發生態系使用，包括商家進駐、遊艇、度假別墅及消費者使用等。

魏另宣稱將釋出所持有新加坡長江控股公司10%股份，共分為100單位，每單位新加坡幣7萬元，認購者可於認購日次日起算1年期滿後要求魏加價15%買回、2年期滿後則加價40%買回、3年期滿更可加價80%買回。

魏以此方式誘使投入資金並給付與紅利、利息或其他報酬。2018年至2020年間，共有約292名投資人誤信而將款項匯入境外銀行帳戶，讓魏等人吸金共計3億8131萬8685元。

新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福等人宣稱投資「澳洲大克佩爾島」、「打造下一代加密島」發行「長江玉幣」等方案，不法吸金3.8億多元。台北地檢署今約談楊等7人到案。圖／本報資料照
新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福等人宣稱投資「澳洲大克佩爾島」、「打造下一代加密島」發行「長江玉幣」等方案，不法吸金3.8億多元。台北地檢署今約談楊等7人到案。圖／本報資料照

新加坡 澳洲 區塊鏈技術

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