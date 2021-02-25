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富商贈衫吹皺春水 1顆鈕扣不收法務部主秘陳宏達請辭

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

法務部主秘陳宏達，突遞辭呈申請歸建高檢署辦理退休。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影
法務部主秘陳宏達，突遞辭呈申請歸建高檢署辦理退休。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影

法務部正行政調查現、退役檢察官誰接受富商翁茂鍾餽贈襯衫、招待飲宴，生涯一介不取連1顆鈕扣都沒收過的法務部主秘陳宏達，突遞辭呈申請歸建高檢署辦理退休，法務部長蔡清祥日前騰出半天時間相勸慰留，公文暫且擱置，盼為檢察界留人。

司法官學院26期的陳宏達歷練大、小戰役無數，曾任台北地檢署襄閱主任檢察官、基隆、台中地檢署檢察長，因健康亮紅燈而萌生辭念。

陳宏達的職業高峰在他擔任最高檢前特偵組主任兼發言人時代，其時，特偵組執行專治貪汙司法官的「正己專案」，也辦過行政院秘書長林益世收賄案，陳宏達率部屬真「打老虎」，將全國檢察官聲望推向巔峰。

執行「正己專案」，陳宏達指示特偵組拂曉搜索高等法院，證據到手，公務員與媒體才上工，弊案偵辦節奏掌握在手，伸縮自如。

查辦「小時候」同一間辦公室的女同事女檢察官陳玉珍時，陳宏達指示檢察事務官勾稽陳玉珍「放射狀」的金流，查出她的財產多出二千多萬，並選擇周末收網、搜索，陳玉珍遭羈押後，陳玉珍的閨蜜還四處在問「什麼時候搜索的？」

爐渣商陳啟祥檢舉林益世索賄，但心懷不軌，避不見面又躲在台北「W」飯店放話，圖營造特偵組辦綠不辦藍的觀感，陳宏達怕耳語發酵，動用科技M化車鎖定陳啟祥的方位，揪他出飯店，製作檢舉人筆錄，再辦倒林益世，一轉檢察官看顏色辦案的流言。

陳宏達領導團隊4次獲頒行政院緝毒「安居專案」獎，也保護基層。檢察官陳隆翔在彰化地檢署辦曲棍球案惹議、於台中地檢署時被彈劾，身為陳隆翔的長官，陳宏達不像其他首長會說「尊重監察委員的職權」以保烏紗帽，回敬監委蔡崇義的是「天怒人怨」。

多年前卸下「特別偵查」任務時，陳宏達感覺疲憊，一度想轉任法官，嘗試靜態工作，不過，他填一大包人事資料給前法務部長羅瑩雪，羅整包奉還；此番，陳宏達證實因健康請辭，還說「公務員辭職很自然」，主秘出缺牽動全國檢察長布局，蔡清祥正做智慧考量。

檢察官 特偵組 法務部

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