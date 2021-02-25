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逃死！47刀殺女友辱屍 「台大宅王」判無期徒刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

綽號「台大宅王」的碩士張彥文2014年砍殺前女友47刀，當街親吻屍體私處，一審依殺人、強制性交等罪判無期徒刑，二審不得易科罰金部分改判21年6月，更一審考量他和被害家屬和解，減刑至15年。更二審認為張下手凶殘，金錢無法彌補被害人父母傷痛，仍判無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

張另犯強制性交2罪、汙辱屍體罪應執行6年5月，侵入前女友住宅、以裸照恐嚇、強制罪則處1年得易科罰金，此六罪已先定讞。

張彥文（35歲）就讀台大時，參加校內電玩比賽「台大我最宅」奪冠，2013年認識林姓女網友交往並同居，但因雙方個性差異而數度爭執，女方覺得有壓力，要求分手。

張安排兩人到日本玩時，發現林女手機自拍照背景有男性褲子而生恨，二度強制性交並拍裸照，女方決意分手。張懷疑她另結新歡，2014年9月21日寫兩封訣別信，隔天清晨時，到林女住處外持鈦鋼刀恐嚇「我想在人生最後一天，跟你當最後一天男女朋友」，林女掙扎推開，張狂砍頭、胸47刀，見她倒地後，當街脫她褲子、親吻私處再自殘。

高院更一審期間，張以1145萬元和林女父母和解，改判15年徒刑，被最高法院發回更審；更二審認為張彥文預謀殺人，犯案時精神狀況正常，光天化日、大庭廣眾之下殺人，手段凶殘，被害人正值青春年華，家屬傷痛難以彌補，只量處有期徒刑不足警惕、失衡。因張確實有賠償、填補損害，加上在監狀況也正常，合議庭認為張矯治下應有遷善可能，不到量處死刑地步，仍判張無期徒刑。

檢方、張彥文均不服更二審判決而上訴，但最高法院認為雙方上訴均無理由，今駁回上訴，判張彥文無期徒刑定讞。

張彥文。圖／聯合報系資料照片
張彥文。圖／聯合報系資料照片
綽號「台大宅王」的碩士張彥文砍殺前女友（左）47刀，當街親吻屍體私處，更二審判無期徒刑，褫奪公權終身；檢方、張彥文均不服更二審判決而上訴，最高法院今（25日）駁回上訴，全案定讞。圖／取自張彥文臉書
綽號「台大宅王」的碩士張彥文砍殺前女友（左）47刀，當街親吻屍體私處，更二審判無期徒刑，褫奪公權終身；檢方、張彥文均不服更二審判決而上訴，最高法院今（25日）駁回上訴，全案定讞。圖／取自張彥文臉書

台大 殺人 恐嚇

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