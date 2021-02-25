酒駕6次男遭警噴辣椒水上銬 法官認定他脫序警未違法

曾有5次酒駕前科的李姓男子，前年飲酒後騎機車被警查獲，法官審理時，李稱「警察在派出所凌虐我，用辣椒水噴我，上手銬」，法官查出他在派出所情緒激動大聲咆哮，辱罵員警及吐口水，警噴辣椒水及對李上銬，法官認屬警察依法對當時已不受控制的李男所施必要管束行為，屬法律授權警察採取之必要措施，難認違法，今天依公共危險罪將李判刑9月，併科罰金新臺幣2萬元。

判決書指出，李男（48歲）於2019年7月11日上午，在不詳地點，飲用酒類後，騎機車上路，途經中市北區公園路與柳川西路超級巨星KTV 附近，因行車搖晃、蛇行、闖紅燈、沿路鳴按喇叭等行為，為員警發現，欲上前攔查，尾隨至北區公園路與平等街交岔路口附近合作大樓後予以攔查。

員警遂欲對李男吐氣酒精濃度檢測，惟遭李男拒絕，警方遂將李帶至警局，李同日上午接受警方對其施以吐氣酒精濃度檢測，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.68毫克，經警移送，檢察官依公共危險罪起訴。

法官開庭時，李抗辯稱「警察在派出所凌虐我一天，用辣椒水噴我，噴我辣椒水的就是攔我下來的男員警，我被警察上銬，夾到我的肉」。並辯稱「我沒有酒後駕車，也沒有行車搖晃。我有闖紅燈跟鳴按喇叭，我是因為趕上班才闖紅燈，是因為我沒有喝酒才一路鳴按喇叭；我是員警攔查後，要對我酒測的時候，我才喝酒的，不是酒後駕車，因此我才跟員警說不能對我酒測，請為無罪判決」。

顏姓警員證稱「我帶李回警局後，李一直大吼大叫，有時候就好好的，哀求說放過他，也講一些有的沒有的，譬如髒話或是其他的話，派出所的人一直制止他，這段期間李就是一直在掙扎、吵鬧，對路過的員警都施以三字經，李無法受到控制，所以有一名員警對李噴辣椒水，制止被告掙扎吵鬧的行為」。

法官勘驗顏姓警員攔查李時的密錄器畫面，見李情緒激動，對員警稱「我有看到你在那邊給人家強姦良家婦女」、「我也可以說我有看到你殺人」、「你給我拒測我找議員來喔」、「你家的人被殺的時候」等語，可見李遭員警攔查時，確實有大聲咆哮情緒不穩之情況。

法官勘驗李男於警局遭上銬時的錄音錄影光碟，見李於警局遭上銬，期間不斷辱罵及吐口水，則證人所述李在警局大吼大叫、對員警辱罵、吵鬧、不受控制等情，應屬真實，是李雖在警局遭上銬、噴辣椒水，此應屬警察依法對當時已不受控制的李男所施必要之管束行為，屬法律授權警察採取之必要措施，難認違法。

合議庭審酌，李男犯後始終否認犯行，面對員警施以酒測不但拒測，更以「你給我拒測就要找議員」、「你家的人被殺的時候」等語威脅員警，遭帶回派出所後仍不斷對員警辱罵，藐視公權力之行使，犯後態度惡劣。