法尼乙太幣吸金案 負責人夫妻被訴公司法一審判無罪

法尼新創科技號稱有全台最大乙太幣礦場，負責人田書旗與妻子黃淑霞打出「挖礦機」月利率百分3吸引全台2000多名投資客，違法吸金3億3000多萬元，已被依銀行法各判14年、12年；桃檢另起訴田、黃及曹姓同夥以500萬元設立空殼公司依公司法起訴，桃園地院以3人無犯意今判無罪，可上訴。

檢方起訴指出，田書旗（40歲）、黃淑霞（44歲）為百易控股公司、法尼新創公司負責人，黃為百易董事、法尼監察人及最高財務主管，曹男為百易董事，田、黃2018年5月4日以3人名義，匯款500萬元至百易帳戶。

田待百易設立登記後，田再於同年7月30日將款項匯到個人戶頭，31日再匯入法尼帳戶，檢方以田等3人涉犯公司法為實際繳納股款或任由股東收回股款罪嫌起訴。

法院審酌，百易帳戶開戶起，就不斷有款項匯入，至2018年7月24日已有1500多萬元，且田將款項匯出時間，與百易設立登記時間密切，且田書旗辯稱，是因為後來為了籌獲增資法尼的資金，而向百易借款增資，認為其辯稱並非無據，難認田等3人有違反公司法犯意。

另檢方起訴以百易500萬元股款是來自法尼，但經田否認，並稱該股款是在法尼獲利所得，加上本件沒有證據可證明，該股款是法尼的資金，也無證據顯示黃淑霞、曹男有參與犯行。

法院審酌，無法認定田等3人有為實際繳納股款或任由股東收回股款的犯意，且無法排除是由田設立百易後，才因為經營該公司而為之資金運用等情的合理懷疑，判處3人無罪。

另外，田、黃設立法尼新創部分，2107年7月設計「乙太幣拓礦礦機」，分別用15萬元、26萬元、27萬5000元等3種方式向投資客出售挖礦機，號稱每月可獲百分之3。

還包括「認購公司股分或特別股股分」、「認購飲料店、咖啡店，火鍋店及餐廳股分」，及「購買奇歐外匯期貨」方案，宣稱周年利率則為約18%至 86％等顯不相當的紅利，鼓吹投資人掏錢，起初不少人每月獲利，法尼更打出拉1個下線就能賺3萬5000元。