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國民黨美金公債要抵銷「轉帳撥用」追徵8.6億元 法院下月宣判
國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務，台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，審判長蕭忠仁諭知全案訂3月25日裁判。兩造均表明不會到庭聽判。
黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。
國民黨不服拒繳，對黨產會提起撤銷訴訟、債務人異議之訴，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元債務。法院今針對「債務人異議之訴」進行言詞辯論。
國民黨委任律師張少騰具狀提出，美金公債計價方式、面額是民國36年的金額、計算金額是38億多元。他說，2016年黨產會成立後，陸續讓人民產生768億元債權，本件是8.6億元。
張少騰強調，國民黨當年對國家的債權，雖兩岸關係條例第63條第3項1款明文規定，但現今面臨的是一個特殊狀況。當時的立法目的已不存在，請法院允許作為抵銷。
魏潮宗表示，本件是38年前在大陸發行的美金公債，依兩岸關係條例第63條第3項1款規定，在國家統一前不予處理，釋字第475號闡明，立法理由是因38年前發行債權是以包括大陸地區的土地為擔保，擔保沒變更，對台灣人民稅賦造成沈重負擔，顯失公平。
魏表示，國民黨的抵銷主張如果經法院裁判會有既判力，本件國民黨既然爭執債務是否存在、行使是否須記名債票及金額價值若干這些爭議均須得普通法院民事庭調查審認，無從於行政訴訟中為判斷。
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