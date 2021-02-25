國民黨美金公債要抵銷「轉帳撥用」追徵8.6億元 法院下月宣判

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務，台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，審判長蕭忠仁諭知全案訂3月25日裁判。兩造均表明不會到庭聽判。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服拒繳，對黨產會提起撤銷訴訟、債務人異議之訴，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元債務。法院今針對「債務人異議之訴」進行言詞辯論。

國民黨委任律師張少騰具狀提出，美金公債計價方式、面額是民國36年的金額、計算金額是38億多元。他說，2016年黨產會成立後，陸續讓人民產生768億元債權，本件是8.6億元。

張少騰強調，國民黨當年對國家的債權，雖兩岸關係條例第63條第3項1款明文規定，但現今面臨的是一個特殊狀況。當時的立法目的已不存在，請法院允許作為抵銷。

魏潮宗表示，本件是38年前在大陸發行的美金公債，依兩岸關係條例第63條第3項1款規定，在國家統一前不予處理，釋字第475號闡明，立法理由是因38年前發行債權是以包括大陸地區的土地為擔保，擔保沒變更，對台灣人民稅賦造成沈重負擔，顯失公平。