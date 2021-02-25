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酒駕超車對撞奪一家2命 殞命嬰未坐安全座椅

中央社 / 苗栗縣25日電

許姓男子昨駕車載妻及一歲幼子，在苗栗三灣疑超車不當撞上對向賓士車，父子雙亡，妻子重傷。記者范榮達／翻攝
許姓男子昨駕車載妻及一歲幼子，在苗栗三灣疑超車不當撞上對向賓士車，父子雙亡，妻子重傷。記者范榮達／翻攝

許姓男子昨天酒後駕車載妻兒行經苗栗124乙線三灣路段逆向撞上賓士車，許男和4個月大的兒子身亡、妻子重傷。警方今天表示，許男超車不慎釀禍，且車上未安裝兒童安全座椅。

苗栗縣三灣鄉124乙線1.87公里路段24日下午發生死亡車禍，由27歲許姓男子駕駛的轎車由三灣往南庄（西往東）方向行駛，逆向撞上對向車道的賓士車，造成2死2傷，包括許姓男子及4個月大兒子傷重不治，許男的根姓妻子（19歲）重傷，另有賓士車乘客林姓女子（55歲）輕傷。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，經檢視用路人提供行車記錄器，許男駕駛自小客車先從路肩超越過一輛車後，再要跨越車道超車才逆向撞上賓士車，排除兩車競速，但許男送醫後經抽血檢驗換算酒精濃度為0.15mg/L涉酒駕釀禍，且車上並未安裝兒童安全座椅，研判4月大男嬰可能由母親抱著坐在副駕駛座；苗栗地檢署檢察官上午前往頭份殯儀館，會同家屬一起相驗。

苗栗縣議員楊文昌指出，許男與根姓妻子在交往時已生下2名小孩，長子2歲、幼子不到1歲，去年剛登記結婚，一家4口都住在南庄娘家，昨天許男向家人表示身體不舒服，開車載妻子和幼子外出，沒想到返家途中發生意外，長子因託給岳母照顧，才躲過一劫。

楊文昌說，苗124乙線道路寬敞，是進出南庄重要道路，目前速限50公里，曾有民眾建議放寬速限，但該路段近1、2年已接連發生4起死亡車禍，經過幾次交通意外，他認為還是不宜再放寬，並希望交通管理機關能在沿線設置警告標誌。

根女昨天車禍發生當下呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經搶救撿回一命，轉送台中梧棲童綜合醫院治療。根女父親表示，女婿平常以打零工維生，獨力照顧一家人，雖然女兒比較早結婚生子，不過2名孫子都很更可愛，尤其小孫子很惹人憐愛，無法相信會遭遇不幸。

根女父親說，目前女兒還躺在醫院，也要處理女婿和小孫子的後事，儘管情緒很亂但也只能面對；根女家屬指出，許姓死者平日並無飲酒習慣，只有偶爾在朋友邀約下才喝點保力達提神。

許姓死者哥哥指出，因為家境不是很好，弟弟很早就出來一個人打拚，結婚後，為了妻兒到處接零工賺錢，經濟壓力大，卻非常疼愛小孩，過年前還說要找時間帶妻兒回南部家鄉，如今這個願望也無法達成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

結婚 南庄 車禍

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