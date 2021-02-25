頭頂置物箱掉出1瓶酒 老婦慘遭砸中頭告長榮獲賠8萬

杜姓婦人從北海道搭長榮航空返台，遭座位上置物箱掉落的酒瓶砸中頭，導致頭、頸挫傷，她認為引發頭暈、記憶受損後遺症，對長榮求償21萬元，長榮則認為空服員無過失；法院雖認長榮服務無欠缺水準，但依民用航空法，乘客於航器受傷使用人應賠償，判長榮賠杜8萬多元，可上訴。

杜婦主張，她2019年10月到日本北海道旅行，同月19日搭乘長榮BR0115班次班機準備回台，空服員卻沒將她座位上方的置物箱門關妥，導致裡面1瓶酒掉落，當場擊中她頭部，導致頭頸都有挫傷，之後1個月還常暈眩、步履不穩。

杜還說，因遭酒瓶砸傷多次就醫、需要看護等費用等6萬多元，且因這起事故飽受驚嚇未痊癒，至今仍有頭痛、酸麻、暈眩，甚至視覺、聽覺及記憶力、反應力都受損，不僅影響睡眠品質，更擔心日後恐腦出血病變，另請求精神撫慰金15萬元，一共對長榮求償21萬6430元。

長榮抗辯稱，杜上方置物箱物品掉落砸中她頭，是在登機時間發生，因當時正值各旅客放置隨身行李、入座之際，為方便旅客，該置物箱不會隨即關閉，須等所有人登機完畢、機艙關上，且機身將後推時，空服員才會逐一確認置物箱是否關妥，是標準作業流程，也是航空業實務狀況。

長榮認為，杜主張被酒瓶砸中是空服員沒關好置物箱，應屬無據，且置物箱物品本是乘客自行放妥，空服員無代為放置的義務，且酒瓶掉落前，空服員已依作業流程調整擺放位置、確認物品重心穩固，難認有過失，並對杜的醫療、看護及後遺症等均爭執。

法院查，酒瓶掉落時確實在旅客登機、飛機尚未滑行前，且座位上方置物箱非個人使用，依實務狀況確實會持續開啟，直至旅客全數均就位準備起飛時才關閉，當時服務的廖姓空服員也有調整行李阻擋掉落，可見長榮及空服員的服務，難認有欠缺專業水準可合理期待安全性之情事。