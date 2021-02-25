快訊

東協的背叛：認可「緬甸政變」？印尼外長密會軍政府

確診次日再驗…全數核酸皆為陰性 陳時中直呼：真的很怪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭頂置物箱掉出1瓶酒 老婦慘遭砸中頭告長榮獲賠8萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

杜姓婦人從北海道搭長榮航空返台，遭座位上置物箱掉落的酒瓶砸中頭，導致頭、頸挫傷，她認為引發頭暈、記憶受損後遺症，對長榮求償21萬元，長榮則認為空服員無過失；法院雖認長榮服務無欠缺水準，但依民用航空法，乘客於航器受傷使用人應賠償，判長榮賠杜8萬多元，可上訴。

杜婦主張，她2019年10月到日本北海道旅行，同月19日搭乘長榮BR0115班次班機準備回台，空服員卻沒將她座位上方的置物箱門關妥，導致裡面1瓶酒掉落，當場擊中她頭部，導致頭頸都有挫傷，之後1個月還常暈眩、步履不穩。

杜還說，因遭酒瓶砸傷多次就醫、需要看護等費用等6萬多元，且因這起事故飽受驚嚇未痊癒，至今仍有頭痛、酸麻、暈眩，甚至視覺、聽覺及記憶力、反應力都受損，不僅影響睡眠品質，更擔心日後恐腦出血病變，另請求精神撫慰金15萬元，一共對長榮求償21萬6430元。

長榮抗辯稱，杜上方置物箱物品掉落砸中她頭，是在登機時間發生，因當時正值各旅客放置隨身行李、入座之際，為方便旅客，該置物箱不會隨即關閉，須等所有人登機完畢、機艙關上，且機身將後推時，空服員才會逐一確認置物箱是否關妥，是標準作業流程，也是航空業實務狀況。

長榮認為，杜主張被酒瓶砸中是空服員沒關好置物箱，應屬無據，且置物箱物品本是乘客自行放妥，空服員無代為放置的義務，且酒瓶掉落前，空服員已依作業流程調整擺放位置、確認物品重心穩固，難認有過失，並對杜的醫療、看護及後遺症等均爭執。

法院查，酒瓶掉落時確實在旅客登機、飛機尚未滑行前，且座位上方置物箱非個人使用，依實務狀況確實會持續開啟，直至旅客全數均就位準備起飛時才關閉，當時服務的廖姓空服員也有調整行李阻擋掉落，可見長榮及空服員的服務，難認有欠缺專業水準可合理期待安全性之情事。

但法院認為，依民用航空法第91條，乘客於航空器中因意外事故致傷害者，航空器使用人或運送人應負賠償之責，因此認定長榮應負賠償責任，審酌杜的醫療費，精神撫慰金酌減至1萬5000元，判長榮應賠杜8萬1430元。

長榮航空。圖／報系資料照
長榮航空。圖／報系資料照

長榮 空服員

延伸閱讀

合作投資餐酒館有分歧 台中2醉男拿酒瓶砸朋友頭破血流

長榮女大生案 凶嫌父：兒怕國外受審

長榮女大生擄殺命案梁育誌今開庭 準備程序5小時未終結

全民權證／長榮 瞄準價外15%

相關新聞

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

新北市衛生局林姓女員工去年7月3日墜樓身亡，因林女生前在臉書貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，引起外界關...

不關比較好？群創光電2處長收2679萬回扣 二審全緩刑

群創光電6年前爆發處長級主管包庇代理商抽2600多萬回扣，新北地院考量時任行動產品業務第一總處總處長的楊桂康、行動產品事...

冤獄8年多逆轉！被控走私毒品 船長判刑18年重審今改判無罪

屏東東港籍「得利10號」漁船船長陳火盛12年前被控走私毒品回台，遭判刑18年定讞，經台灣冤獄平反協會協助，聲請重審，今天...

買二手LEXUS、BMW保險後故意撞爛 向保險公司詐2200萬今起訴

綽號「蟑螂」的黃威勝經營二手車行，涉嫌與同夥組成「假車禍、詐領保險金」集團，以低價找人頭購買二手LEXUS、BMW等進口...

國民黨美金公債要抵銷「轉帳撥用」追徵8.6億元 法院下月宣判

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公...

肇事逃逸一律入獄違憲！法務部修法「情節輕微」可判罰金

大法官會議認肇事逃逸罪「肇事」2字定義不清，違反明確性，應立即失效，法務部將「肇事」修正為「發生交通事故」，另將1年以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。