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前議員林水山剷山建宮廟案 賠錢獲判緩刑

中央社 / 台北25日電

前新北市議員林水山被控違法開墾山坡地建宮廟，一審判刑1年10月，二審今天審酌他已與國有財產署達成和解並賠償23萬多元，駁回上訴、緩刑5年須上16小時法治教育課。

二審台灣高等法院新聞稿指出，林水山持有新北市三峽區蟾蜍山部分土地，明知鄰近為國有山坡地，為了興建宮廟，於106年5月間起，僱用挖土機司機，開挖整地、開設道路、毀損林木、挖掘天然水池等，導致土地地表裸露，有水土流失之虞。

經農業委員會林務局巡山人員發現報警當場查獲，但林水山被查獲後，仍未停止建廟意圖，106年6月23日起，繼續開挖整地、鋪設水泥道路、興建鐵皮宮廟建物等，已破壞改變原有地形地貌。

一審法院依二個違反水土保持法的非法開發使用致水土流失未遂罪，判林水山1年10月徒刑，案經上訴，二審由高院審理，二審審理期間，林水山主張原審量刑過重，請求從輕量刑。

二審指出，原判決認事用法，並無違誤，量刑也妥適，考量林水山87年間因違反建築法案件，經法院判處4月確定，已易科罰金執行完畢後5年未再犯罪。

二審認為，林水山在本件為一時失慮而犯罪，宮廟等建物已由新北市政府拆除，現場大部分已恢復草生，林水山支付費用撫育造林，並刨除水泥地覆土完成，也已與國有財產署北區分署達成和解並賠償新台幣23萬8170元，足認犯後態度良好，給予緩刑5年。

二審認定，林水山上訴無理由，判決駁回上訴，另為確實督促他建立正確法律觀念，於本判決確定日起1年內，應接受法治教育16小時，還可上訴。

台灣高等法院 建築

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