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男被控酒後趁亂性侵 監視器拍到「她」有說有笑還清白

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭林姓男子與酒吧服務生小C飲酒作樂，事後林男攙扶小C回房，兩人入房後發生關係，但事後林卻被小C控告性侵，案經宜蘭地方法院審理，法官發現小C無明顯外傷，且勘驗監視器畫面發現兩人入房時有說有笑，隔天還正常在酒吧上班，小C證詞存在多項疑點，認為林男性侵罪證不足，判他無罪。

小C男友為宜蘭市某酒吧合夥人兼員工，小C因男友緣故，時常至酒吧代班擔任服務生，兩人合租酒吧2樓一間套房，林姓男子則是酒吧常客。

判決指出，前年8月2日晚間，林男至酒吧消費，小C則因男友休假返鄉，到酒吧代班擔任服務生，兩人一路喝到隔日凌晨2時意猶未盡，直到酒客離去後，相揪外出吃宵夜，餐後繼續回到酒吧飲酒。

3日早上7時許，林男見小C不勝酒力，攙扶她至2樓房間休息，兩人入房後親熱發生關係。

但小C酒醒後，認為林男趁她酒後無力反抗，強迫她發生關係，憤而向警方提告；小C指控，林男當時正面壓制她脫掉上衣、內衣褲，未戴保險套就硬上，過程不清楚多久，但因為全身遭到壓制，她是不斷反抗林男才願意停止，因當時剛好生理期，不曉得林有無內射在內。

林男到案後喊冤，稱當時她攙扶小C入房後，兩人開始親熱、發生關係，整個過程都是雙方合意，根本沒有強迫她。

案經地院審理，合議庭勘驗酒吧監視器畫面，發現林男是以「公主抱」方式將小C抱離沙發，小C還輕笑說「煩唉、唉唷、不要啦」，直到房門前才從林男懷中跳下，期間未見小C有掙扎、拒絕舉動，且到門前時小C還能自行走入門內，與林男強行開門等證詞不服。

另，小C稱林男以正面壓制性侵得逞，但法官發現小C身上並無強力壓制產生的紅腫、瘀血或擦傷等痕跡，且醫院驗傷報告也未發現任何傷勢，小C指控部分與驗傷結果不符，無從據採為真。且小C、林男當時酒醉躺在沙發上，聊天提到「小C約砲」、「林男性交易」等性愛話題，事後小C當天晚間還回到酒吧值班，與其他男客有說有笑，並無其他異狀。

合議庭認為，性侵案件有高度隱密性，事後雙方常各執一詞，本件小C證詞有諸多瑕疵，其餘證人說詞又是經小C轉述，無從擔保其真實性，另監視器僅拍到林男攙扶小C上樓，無法證明其有無強迫性交得逞，因此判林男無罪。

林姓男子被控酒後趁亂性侵，但法官勘驗現場監視器畫面，發現兩人過程有說有笑，與小C證詞不符，判林男無罪。記者張議晨/攝影
林姓男子被控酒後趁亂性侵，但法官勘驗現場監視器畫面，發現兩人過程有說有笑，與小C證詞不符，判林男無罪。記者張議晨/攝影

監視器 男性

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